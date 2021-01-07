  • 17°C
香港時間 : 2021107日 (四) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本疫情】東京都及3縣頒緊急狀態 維持1個月

環球社會熱點 16:49 2021/01/07

分享：

日本新冠肺炎疫情持續，日本周三單日確診數字突破6,000宗，再創紀錄新高。日本個別地區如東京都的新冠肺炎疫情更為嚴峻。日本首相菅義偉（Suga Yoshihide）宣佈，由周五（7日）開始，向東京都及周邊3個縣實施為期1個月的緊急狀態，措施主要針對酒吧及食肆等高風險傳播新冠肺炎疫情場所，包括縮短其營業時間。

東京最快周四頒緊急狀態 縮短食肆營業時間 【下一頁】

經濟再生大臣西村康稔指，病毒諮詢小組周四同意，日本政府於就東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣實施為期1個月的緊急狀態，由本周五（8日）起直至下月7日。

預料緊急狀態下的新防疫措施包括，要求餐廳及酒吧於晚上8點關門、市民需避免非必要外出，呼籲企業容許員工在家工作，以及收緊大型活動人數上限至5,000人。新措施下，估計有約15萬間食肆及酒吧受影響。

日本周三（6日）錄得逾6,000宗新冠肺炎確診，數字創單日紀錄新高。其中東京都同日錄得2,447宗病例，首次突破2千宗，同創當地新高。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

相關文章

【輝瑞疫苗】日本也用輝瑞？料最快明年3月起接種
2020/12/18
【輝瑞疫苗】日本也用輝瑞？料最快明年3月起接種
【變種病毒】日本首現本土確診 再封關暫停外國人入境
2020/12/27
【變種病毒】日本首現本土確診 再封關暫停外國人入境
【變種病毒】日本有患者偽陰性 檢疫9日後才送院
2020/12/28
【變種病毒】日本有患者偽陰性 檢疫9日後才送院
【變種病毒】日本發現來自南非變種病毒 患者入境無症狀
2020/12/29
【變種病毒】日本發現來自南非變種病毒 患者入境無症狀
【日本疫情】東京周末料頒布緊急狀態 民眾晚上8時後避免外出
2021/01/04
【日本疫情】東京周末料頒布緊急狀態 民眾晚上8時後避免外出
傳染病 疫情 菅義偉 千葉 京都 日本 東京 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選結果】國會確認拜登當選美國總統 （不斷更新）

下一篇文章

【美國大選】內閣據報擬踢特朗普下台 不滿其支持者衝擊國會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間16:00）
【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪
【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪
【美國大選】彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任
【美國大選】彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任
【美國大選】特朗普兒子警告：誰不阻確認結果 將於下次選舉落敗
【美國大選】特朗普兒子警告：誰不阻確認結果 將於下次選舉落敗
【美國大選】特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果
【美國大選】特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果
【美國大選】特朗普據報赴蘇格蘭避世 惟料遭拒入境
【美國大選】特朗普據報赴蘇格蘭避世 惟料遭拒入境