【日本疫情】東京都及3縣頒緊急狀態 維持1個月

日本新冠肺炎疫情持續，日本周三單日確診數字突破6,000宗，再創紀錄新高。日本個別地區如東京都的新冠肺炎疫情更為嚴峻。日本首相菅義偉（Suga Yoshihide）宣佈，由周五（7日）開始，向東京都及周邊3個縣實施為期1個月的緊急狀態，措施主要針對酒吧及食肆等高風險傳播新冠肺炎疫情場所，包括縮短其營業時間。

東京最快周四頒緊急狀態 縮短食肆營業時間 【下一頁】

經濟再生大臣西村康稔指，病毒諮詢小組周四同意，日本政府於就東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣實施為期1個月的緊急狀態，由本周五（8日）起直至下月7日。

預料緊急狀態下的新防疫措施包括，要求餐廳及酒吧於晚上8點關門、市民需避免非必要外出，呼籲企業容許員工在家工作，以及收緊大型活動人數上限至5,000人。新措施下，估計有約15萬間食肆及酒吧受影響。

日本周三（6日）錄得逾6,000宗新冠肺炎確診，數字創單日紀錄新高。其中東京都同日錄得2,447宗病例，首次突破2千宗，同創當地新高。

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責任編輯：郭麗明