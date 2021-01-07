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【大行報告】瑞信料內險新業務價值復甦 首選中國平安及太保

股樓投資 15:57 2021/01/07

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瑞信發表報告稱，受疫情影響，該行認為今年內險股的復甦仍未平衡，雖然開年銷售有驚喜，有助推動股價向上，但仍需時等待穩定且持續的復甦。不過，該行相信在支持性的宏觀經濟條件下，今年內險的新業務銷售及價值復甦仍會有增長，有利於改善壽險行情。

延伸閱讀 【內銀轉勢】行業壞消息盡出？　受益板塊輪動助內銀修復估值【下一頁

瑞信維持對4隻內險股「跑贏大市」評級，當中首選看好中國平安 （02318） 和中國太保 （02601） ，並已分別上調其目標價；但中國人壽 （02628） 、新華保險 （01336） 及中國太平 （00966） 的目標價則被調低。至於中國財險 （02328） 及人保 （01339） 則維持「中性」評級，目標價亦有所調高。該行對上述內險股的最新評級及目標價：

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延伸閱讀 【大行點睇】瑞信唱好汽車股　吉利再升7％破頂　行業首選東風次選蔚來小鵬【下一頁

中國平安 （02318） 最新升1.6%，報95.1元；中國太保 （02601） 升4.41%，報33.1元；中國人壽 （02628） 升0.7%，報17.22元；新華保險 （01336） 跌0.33%，報29.95元；中國太平 （00966） 升1.14%，報14.18元；中國財險 （02328） 升1%，報6.06元；人保 （01339） 跌1.22%，報2.42元。

報告又指，該行預期10年期中國國債息率維持穩健，對內地A股有支持，利好內險行業。至於財險方面，由於汽車保險價格改革和競爭加劇，預期綜合成本率將惡化，目前保費增長仍持續有壓力。

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撰文：溫藹紅

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