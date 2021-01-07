旺區吉舖處處　商戶苦苦堅持　美聯工商舖：業主靠5招自救

過去一年，疫情持續肆虐，對零售業影響極大。美聯工商鋪預計，四大核心零售區，即銅鑼灣、尖沙咀、中環、旺角的商舖空置率今年首季仍會上升，更料升至14%。美聯旺舖董事盧展豪說，遇上目前困局，業主除了願意減租，亦接受短期租約，以免舖位丟空。盧展豪說，不少業主採用靈活、且有創意的租務條款吸客，在租金計算上，更有5招吸客，取代收取固定月租：一）底租＋營業額分成、二）純以營業額分成、三）以人流量變化，作租金減免的依據、四）不收分文，把商舖「租」予友好商戶一段時間、五）提供免費裝修、長免租期。

他預期，商舖市場已經見底，料今年舖位成交量按年升40%至50%，惟本港零售前景仍然未明，預計核心區商舖租售價雖較現時反彈，但難大升，預計今年升10%至15%。

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商廈方面，美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥說，疫情肆虐，去年商廈市場「價量齊跌」，全年僅錄655宗買賣，創下1996年有紀錄以來新低，雖然近月空置情況有改善，惟空置率仍高於2008年金融海嘯的水平。

翁鴻祥預期，今年市況仍視乎疫情發展，但預計今年有望通關，屆時「北水」將重投寫字樓市場，又認為核心區商廈供應較少，加上去年跌幅顯著，因此反彈力度較大。至於非核心區，由於明年將有逾500萬平方呎甲廈落成，大部分集在中非核心區，而該批大廈最快今年招租，將對租金構成壓力，預計非核心區租售價會受壓。他預計，今年非核心區商廈租售價跌5%，而核心區商廈租金則持平，售價更望升5%。

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工廈方面，美聯工商董事陳偉志說，雖有工廈新盤帶動，惟疫情持續近一年，去年僅錄2,098宗工廈成交，創自1996年有紀錄以來新低。他預計，受活化工廈2.0及新盤帶動，再加上撤辣及低基數效應，今年工廈成交量預計按年升25%，租售價則料升5%以內。

美聯工商舖行政總裁黃漢成說，今年工商舖表現有望好轉，因為疫情、中美角力及本地社會運動「三座大山」已有所減退，相信市場的最壞時刻已過。他預計，由於去年基數低，加上政府撤辣，而未來亦有多個工商舖新盤可望應市，預計整體成交量反彈，預計全年成交量約有5,050宗，按年升約30%，當中商舖及寫字樓交投的反彈幅度較大，又預期今年中資買家的比率會有所增加，外資則會減退。

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