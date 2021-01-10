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【無與輪比@iM網欄】幾分鐘睇透中國汽車市場

名人薈萃 06:15 2021/01/10

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2020年對各行各業來說都是一個重大挑戰，汽車業當然亦不能倖免。汽車業涉及所在國家的頂尖工業技術，亦都牽涉眾多的經濟環節，尤其是就業方面；在政府角度，而對脆弱的經濟，汽車行業自是有效拉動經濟的工具。中國被公認為未來十年最重要的汽車市場，以下數據及資訊，或有助大家掌握市場脈搏。

汽車市場規模
據《彭博》數據，全球2020年汽車總銷量為6087.3萬輛，當中中國佔2243.6萬輛、歐洲佔1272萬輛、北美佔1511.3萬輛，換句話說，中國市場幾乎是歐美市場的總和；如果單計電動車市場，截至最新去到去年中半年的數據，全球電動車銷量為50.7萬輛，中國佔45.2%，近23萬輛，德國及美國兩國加起上來也未及10萬輛。根據去年11月中國國務院發佈的規劃，去到2025年，全國新能源車銷量中有20%須是新能源車，難怪市場憧憬在汽車品牌及技術相對落後的中國，未來將靠新能源車「彎道超車」。

車企規模排名（數據截至1月6日）
以市值計，全球十大汽車集團依次為Tesla（6968億美元）、豐田（2480億美元）、大眾汽車（991億美元）、比亞迪（871億美元）、蔚來（836億美元）、戴姆勒（平治母公司、754億美元）、通用汽車（596億美元）、寶馬（571億美元）、本田（506億美元）、長城（456億美元），當中共有三家中國車廠，另外，吉利集團主席李書福目前為戴姆勒最大股東。

當然，以銷售額計，頭十位全是傳統車企，這意味投資市場願意給予新能源汽車較高的估值，反映其對行業未來的憧憬。

供應鏈
新能源汽車最核心的是電池，據《瑞銀》的報告，中國的電池企業擁有成本優勢，比亞迪及寧德時代，已佔去全球三分一市場。而據SAFE的數據，全球在建的142座鋰電工廠當中，中國有107座，在未來5至10年，全球車廠將投資共3000億美元在電動車項目，當中一半在中國。

發展障礙
中國市場似乎一片光明，但亦並非全無障礙，舉例而言，新能源汽車涉及大量的軟件程式，當中外國車企如Tesla便曾指控中國企業盜用其原創版本；另外，汽車業的未來，很大機會是人工智能（AI）及自動駕駛，除涉及軟件外，亦關乎高運算能力的芯片，而全球頂尖的芯片技術，基本上都掌握在外企如台積電手中，彎道超車似乎仍有難度。篇幅所限，下期再談。

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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