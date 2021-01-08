【正視投資@iM網欄】債券最忌「有借無還」

上期提及買債券的風險，因債券的本質是借錢予債券發行商，因此買債券時需要評估發行商在債券到期日時能否全數發還本金，或按既定條款給予票息，亦即是有否違約風險（Default Risk）。投資者要衡量債券的違約風險，較簡單的方法是參考三大評級機構，包括穆廸（Moody’s）、標普（S&P）及惠譽（Fitch）對有關債券的評級。

一般而言，具投資評級（即Baa3或BBB-或以上）的債券，屬於投資級別債券，其違約風險相對較低，而處於該等級別以下的評級，就屬於非投資級別債券，俗稱為高息債券或「垃圾債券」，違約風險相對較高。

評級機構會根據發行商的財務狀況及是否有保證人（保證人須於發行商違約後負上還債責任）等條款對債券給予評級，並且會根據發行商及保證人的營運及財政變化，更新有關評級以及評級展望，投資者可從債券評級，配合自己的風險承受能力及回報目標，揀選合適的債券。

債券的到期日也會影響其違約風險。債券年期越長，債券發行商的違約機會也越高，因年期越長，債券及發行商所面對的不確定因素及風險亦較大。因此即使是同一發行商，所發行的較長期債券之到期息率，一般情況下都會比較短期債券的為高，以補償債券持有者所承受的風險，即到期風險溢價（Market Risk Premium）。

到期日較長的債券，則持有期間利率變動的可能性也較大，其價格對利率的敏感度也較高（即利率風險，Interest Rate Risk）。因此，投資者在揀選債券時除留意到期回報之外，也需考慮投資年期，以及背後的到期及利率風險，從中作出平衡。

此外，在購買債券後，若價格錄得升幅，有投資者會選擇於二手市場中賣出（需留意二手市場流通性），但賣出後卻要面對再投資風險（reinvestment risk），即需要尋找回報及風險相若的投資項目。若未能找到回報及風險均優於或相若的投資項目，長遠投資回報或會受影響。

投資者不妨多留意債券行情，比較不同債券的回報及風險，其實在低息環境中，亦有不少債券能提供可觀的回報，只要理解並充分分析債券的各項相關風險，就有助揀選適合自己的債券，分散投資組合的風險。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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