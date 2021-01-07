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【小米股價】榮耀傳獲高通助陣　新機最新5月上市

股市 15:42 2021/01/07

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榮耀據報恢復和芯片製造商高通（Qualcomm）的合作。

榮耀與華為分家後，近期5G手機業務上據報取得重要突破，榮耀恢復和芯片製造商高通（Qualcomm）的合作。財新網昨（6日）引述知情人士報道，搭載高通5G晶片的榮耀手機產品目前已在籌備當中，新機可望在今年第三季，甚至是5、6月上市，預計先攻榮耀拿手的中階手機市場。

小米 （01810） 搶佔華為市佔率的大計或受影響力，小米股價現跌約6%，最新報31.9元。

小米被瑞銀降評級至「沽售」【下一頁】

另外，新浪科技引述榮耀供應鏈人士指，高通已經開始對榮耀搭載高通驍龍5G SoC晶片研發立項，預計榮耀會在2021年第三季推出5G智慧型手機。 對於有傳聞指榮耀本月12日將發布V40系列新機，最貴型號料採用高通芯片，榮耀供應鏈人士反駁有關說法。

據悉，榮耀不在美國商務部實體清單當中，與高通的合作洽談不需要美國審批，加上此前高通中國區董事長孟樸曾經表示，在榮耀中有許多熟人，相信討論合作等事宜會很順利。

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編輯：吳敏芳＿

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