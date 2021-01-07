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【港元定期存款】恒生7天港元定存5厘息 迎戰滙豐虛銀高息

Hot Talk 17:41 2021/01/07

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恒生新年第一擊，推7天港元定存5厘息，跟滙豐膺高息王。

一月開局，雖然多間大小銀行減港元定期存款息，但恒生（00011）玩突擊，新推5厘破頂息，存期短至7天，且須合資格客戶，先以指定貨幣作兑換，門檻為等值10萬港元。現時市面有3個5厘破頂息，包括滙豐（HSBC）相同存期存款，入場費更低至3萬港元，同樣須指定理財戶以指定貨幣作兑換，且要求新資金，才享最高特惠息。至於虛擬銀行富融亦提供3個月年息5厘，上限3.8萬元。

在大行以外幣兌換港元作定存，可享高息優惠，詳情可按下圖了解

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恒生作新年第一擊，但專家料中小行暫毋須急於加息作還擊，畢竟以本港拆息低企，且經濟礙於疫情仍陷半冰封，料傳統銀行暫仍忍手觀戰。

人民幣近期超高息，連大行也推10厘息，詳情可看【下一頁

此外，單以兑換資金享特惠息作比併，現時3大銀行有提供優惠，除了龍頭滙豐外，中銀香港（02388）亦有7天享4厘，起存額為5萬元。惟業界提醒，換滙扣除買賣差價後，實際回報唯恐打折扣，或較適合去年無法外遊的追息族，如今旅遊亦暫無期，手持閒置外幣者，不妨先賺息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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