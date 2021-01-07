【樓市現象】首置客搵樓數月 屢遭反價未能成事 遇上瓏門肯減價業主 即扑鎚820萬上車

屯赤隧道於上月27日正式通車，帶旺新界西一帶樓市。過去兩月屯門區二手市場交投也十分暢旺，不少買家希望趁下月的農曆新年尋得心水盤，入市步伐亦加速。最近一名首置人士遇到屯門瓏門兩房減價盤後，即火速承接。

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美聯物業高級營業經理羅立恒表示，自新隧道通車後，區內二手承接氣氛向好，不乏用家加快入市決定。該行日前促成屯門瓏門單位成交，議價後以820萬元承接高層2房戶。

剛成交單位為瓏門6座高層B室，實用面積485平方呎，為2房間隔，向西南望市景。買家為首置人士，於區內物色優質單位逾月，數度因業主反價而錯失入市機會。是次有見上址座向佳，內櫳企理，而且生活配套完善，故火速決定承接。原業主早前叫價約850萬元放盤，雙方議價後終以820萬元成交，折合實用呎價約16,907元。

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資料顯示，原業主於2014年1月以約506.3萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約313.7萬元，物業升值約62%。



位於屯門大型商場V city上蓋的瓏門，旁為港鐵屯門站，是新地（00016）及港鐵（00066）旗下的物業，項目分兩期發展，合共提供2,011個單位，第一期於2013年8月入伙，設有4座大廈共1,075個單位，標準單位實用面積約500至1,400平方呎，逾半數為3、4房大單位。項目同時也提供約24個特色單位，實用面積約1,600至3,000平方呎。第二期命名為「瓏門II」，於2014年9月落成，由3座大樓組成，共提供911個單位，提供提供一房至四房間隔，一房單位分布於第6及8座，約60伙，佔整個樓盤約6.5%；主打的兩房單位則設約540伙，佔整體約六成。

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記者：陳詠妍