藍色浪潮捲土重來　美息揚升美元止跌

踏入2021年，市場迎來第一個意料之外的發展，可能左右未來一年滙市格局。美國喬治亞州進行參議院補選，民主黨意外地全取兩席，在總共取得50席位與共和黨平分秋色的基礎上，加上即將上任的副總統賀錦麗的決定性一票，民主黨將重奪參議院控制權，重燃藍浪（即民主黨取得參眾兩院控制權）的政策憧憬。在此情景下，即將上任的美國總統拜登有望擴大短期刺激政策，加快美國經濟的疫後復甦。再通脹預期隨即升溫，10年期美國收益率升破1%水平，為去年3月以來首次。美元仍然受制於90水平，由於加大美國政府財赤可能進一步動搖美元資產信心，藍浪情景對美元可謂好壞參半。筆者認為，藍浪將降低美國二次經濟衰退風險，以及提前聯儲局加息時間表，將稍為利好美元。美元在89.5水平跌勢喘定，90關口仍然阻力重重。

人民幣強勢亦成為市場焦點。新年伊始，人民幣延續升勢，離岸人民幣一度升至2年半高位6.4118水平，其後購滙資金開始出現，人民幣大體上回調至6.45水平波動。與此同時，人民銀行調整宏觀審慎評估參數鼓勵境外放款，有助提高離岸人民幣市場流動性及推低人民幣利率，配合中美利差收窄，為人民幣升值熾熱情緒稍為降溫。筆者認為，投資者不應忽視人行外滙政策風險，一旦有關當局認為人民幣升勢過急，人行仍有不少工具打壓人民幣升勢，包括調整人民幣中間價逆周期因子及外滙遠期風險準備金。事實上，外管局亦在日前的工作會議上指出，需要防範跨境資金異常流動風險，以及避免外滙市場無序波動，投資者須注意中國官方對外滙市場的論調。