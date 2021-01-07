【國會衝突】彭斯:美國最黑暗一日 強調暴力不會獲勝

一批總統特朗普支持者闖入國會山莊釀成激烈衝突。主持確認投票結果會議的副總統彭斯譴責事件，形容是美國最黑暗的一日，強調暴力不會獲勝。即將上任總統的拜登形容事件是暴動，呼籲特朗普捍衛憲法。

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兼任參議院議長的副總統彭斯，在事件發生後6小時重啟會議，譴責闖入國會山莊的示威者，形容是美國最黑暗的一日，並指示威者沒有獲得勝利，而暴力亦永不會獲勝。他又表示，國會已經恢復安全，呼籲議員繼續確認大選各州選舉人投票結果程序。

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國會聯席會議舉行前，彭斯曾發聲明回應總統特朗普要求推翻拜登當選結果，指副總統無權單方面拒絕接受結果，歷史上亦無一個副總統有權利這樣做，亦曾宣誓支持及捍衞憲法，不認為憲法容許他能單方面決定該點算哪些選舉人票。

而候任總統拜登則形容事件並非純粹抗議，而是暴動。他表示對眼前所見的一切感到痛心，指美國的民主正經歷前所未有的攻擊，又要求特朗普立即發表電視講話，終止示威者的行為。他又表示民主是脆弱的， 需要一個重視共同利益，而非醉心於個人權力的領袖，呼籲特朗普捍衛憲法，結束國會被圍困的局面。

美國前總統奧巴馬表示，歷史會記住今日是由現任總統所煽動的衝突，呼籲共和黨人「選擇美國」。共和黨籍前總統喬治布殊亦譴責事件，並表示對某些政治領袖的魯莽行為感到震驚。