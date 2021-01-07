Facebook智能眼鏡今年面世？官方暗示無AR功能

▲ 據外媒《Techspot》報道，Facebook智能眼鏡雖然有望今年提前上市，但是就未必能為用戶帶來AR體驗。

Facebook早前表示會在今年推出首款擴增實境（AR）智能眼鏡，不過據外媒《Techspot》報道，Facebook智能眼鏡雖然有望今年提前上市，但是就未必能為用戶帶來AR體驗了！

Facebook硬件主管Andrew Bosworth於近日接受美媒彭博（Bloomberg）採訪時暗示，與Ray-Ban眼鏡的母公司Luxottica合作製造的眼鏡不會包含這項預期中的體驗。

他補充，只是單純地指該產品為智能眼鏡，沒有把其稱作AR裝置。而該眼鏡可連接、將提供很多功能，但具體內容目前就未能透露更多。

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事實上，Facebook近年來有搶攻虛擬實境（VR）及AR市場的動向，包括在2014 年以20 億美元（約155億港元）收購了VR 初創企業Oculus，並且持續開發遊戲之類的VR 硬件，如去年年底的VR頭戴式裝置Oculus Quest 2，另表示未來會推出AR智能眼鏡。

雖然官方仍未公布具體推出該智能眼鏡的日子，不過Andrew Bosworth就表示：「sooner than later」，會在今年內盡早推出。

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責任編輯：張寶燕