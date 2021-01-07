【新股IPO】達豐設備2153傳以中間價1.73元定價

今年首兩隻掛牌新股表現未如理想，或令接力掛牌新股在定價方面亦不敢過於進取。消息指，內地塔式起重機服務供應商達豐設備（新上市編號：02153）計劃以招股價中間價1.73元定價，其招股價範圍介乎1.5至1.96元，集資約6.45億元。達豐設備是次發行約3.73億股，其中包括8,100萬股舊股，10%在港公開發售，並引入了中聯重科（01157）等為基石投資者，將於1月13日上市，獨家保薦人為富強金融資本。

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達豐設備為起重機服務提供商，主要為客戶提供一站式塔式起重機解決方案服務、經營租賃及起重服務及出租塔式起重機。在同期多隻新股齊齊招股，該股明顯被比下去，且其孖展認購更出現抽飛情況。

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記者：張以正