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【新股IPO】2021新股IPO透視　5隻不可不知熱爆科技新股

股樓投資 16:14 2021/01/07

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年新股市場中，撇除了年底上市功虧一蕢之螞蟻集團之外，新經濟及回流之中概股新股的表現令人眼前一亮。近期招股的醫渡科技（新上市編號：02158）熱爆全城，究竟2021年還有甚麼科技新股值得投資者期待？

醫渡科技今日（7日）IPO截止認購，集團本身為醫療健康解決方案供應商，集資額41億元，市傳孖展申請認購額近2,000億元，超額認購逾480倍，反映新經濟新股受市場追捧。

【大行點睇】中資科技股選股　瑞信首選騰訊　次選美團　京東排第三 詳情請按【見下頁

羅兵咸永道早前估計，今年繼續有多隻集資過百億的新股來港上市，更揚言香港有望重奪全球新股集資額王寶座，主要由於有兩大動力支持，分別為中概股回歸及新經濟行業來港上市。他認為，香港市場資金充裕，上市管道不俗，現時遞交上市申請的公司達100間，預料全年新上市宗數達170宗，按年增約一成，集資總額介乎4,200億至4,600億元。

5隻不可不知熱爆新股：

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中概股回歸繼續是新股市場焦點，羅兵咸永道預料，今年來港上市的中概股，數目會較去年為多。黃煒邦估計，今年約有10至15隻中概股來港上市，平均集資額介乎100億至150億元。數據顯示，去年共有9隻中概股來港上市，平均集資額超過140億元。羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢則認為，香港逐步形成生物科技生態圈，去年香港上市的生物科技公司數目較2019年進一步增加，集資規模按年增約1.4倍至385億元，預計趨勢今年持續。

至於去年香港新股市場相當熱鬧，全年IPO總集資額達513億美元（約4,000億港元），按年增長25%，全球排名第二，美國納斯達克位居第一。香港去年合共有154宗新股上市，當中有146家來自主板，當中零售消費品及服務類和工業企業為主，較2019年減少了16%；GEM板共錄得8家企業上市，較2019年減少47%。

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記者：李兆明

  

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