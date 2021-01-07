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【美國制裁】瑞信：紐交所NYSE二度轉軚是特朗普給拜登「陷阱」　趁回調吸中移動及鐵塔

股市 14:58 2021/01/07

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瑞信指，特朗普政府的舉動，反映他將中美之爭從「貿易戰」，發展為「資本戰」。

紐約證券交易所NYSE二度轉軚，再次要求中移動 （00941） 、中聯通 （00762） 及中電信 （00728） ADR除牌。瑞信表示，紐交所再次轉軚，明顯是特朗普政府的政治舉動，也為拜登政府留下一個「陷阱（trap）」，若拜登未來撤銷除牌命令，將被視作對中國「軟弱」。

富瑞指，紐交所屢轉彎疑點重重【下一頁】

瑞信指，特朗普政府的舉動，反映他將中美之爭從「貿易戰」，發展為「資本戰」。

由於三大中資股中移動、聯通及中電信的現金流全來自中國，相信除牌禁令不會對公司基本面構成重大影響，只會左右資金流去向，美國以外投資者可把握三大中資電訊股短期股價波動的機會，向潛在「被迫」沽售股份的賣家，買入有關股份。

美國制裁中資股消息不斷

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美國國務院擬向美投資者發指示，要求遵守禁令【下一頁】

中資電訊股中，瑞信首選為股息率高達7.5厘的中移動，相信其高股息率可維持。至於可受惠於中國推進5G發展、具結構性增長潛力的中國鐵塔 （00788） ，也是該行首選股。

相關文章：【美國制裁】美國據報考慮禁止美國投資騰訊及阿里巴巴 騰訊阿里跌約5%（第二版）

相關文章：【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌　三大電訊股跌7%至9%（第三版）

編輯：陳韻妍

香港股票 貿易戰 ADR 5G 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 中美貿易戰 中美關係 特朗普

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