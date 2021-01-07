【全球護照排行榜】2021第一季「亨氏護照指數」名單一覽 日本蟬聯榜首 香港上升一位排名第19

恆理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布，今年第一季的護照排名「亨氏護照指數」（Henley Passport Index），繼續由日本護照奪冠蟬聯榜首，享有191個國家及地區免簽證或落地簽證待遇，成為全球之首。其後新加坡以一個地方之差排名第二；香港則以擁有170個免簽地點，晉升一位排名第19位。

頭5位排名名單：

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「亨氏護照指數」指數是根據護照持有人毋須事先簽證，即可進入目的地的數量對應在全球所有護照的排名，日本護照連續三年蟬聯榜首，享有191個國家及地區免簽證或落地簽證待遇，維持第一名；其次為新加坡，有190個免簽地點，而德國及南韓則以189個免簽地點並列第三位。

5大榜尾名單：

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排名最後是阿富汗，僅有26個國家或地區豁免簽證；至於中國護照排名第70名，較去年的72位上升了2級，澳門護照排名第33名，上升1位，擁有144個免簽地點。

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責任編輯：潘曉豐