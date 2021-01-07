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【疫市加薪】蘋果疫下營收不減反增　Tim Cook 2020年加薪近3成

科技 18:12 2021/01/07

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蘋果在本周二向美國證交會遞交的文件中揭露，Tim Cook 2020年薪酬約為1,477萬美元（約1.15億港元），較2019年的1,156萬美元（約8,962萬港元）高，整體年薪增加28％。

新冠肺炎疫情在去年為全球經濟帶來嚴重衝擊。不過作為美國科技巨頭之一的蘋果，卻逆市而行，2020年營收為2,745億美元（約2.1萬億港元），較2019財年增長約5%，而且更成為歷史上首間突破2兆美元市值的企業。蘋果行政總裁Tim Cook在蘋果營收不減反增的情況下，在2020年的總薪酬比2019年加薪近3成。

【逆市加薪】美國星巴克下月起加薪　僱員薪酬最少增10%　起薪點上升5%

【加薪無望？】調查：香港僱員今年年薪加幅減少　平均薪酬增長2.1%

據外國媒體Business Insider報道指，蘋果在本周二向美國證交會遞交的文件中揭露，Tim Cook 2020年薪酬約為1,477萬美元（約1.15億港元），較2019年的1,156萬美元（約8,962萬港元）高，整體年薪增加28％，不過仍低於2018年的1,568萬美元（約1.22億港元）。而Tm Cook目前的薪酬，為蘋果員工薪酬中位數57,783美元（約44.7萬港元）的256倍，相比2019年的200倍還要多。

透過拆解其薪酬結構，Tim Cook在2020年獲得300萬美元（約2,325萬港元）底薪，加上約1,073萬美元（約8,318萬港元）的鼓勵性獎金，以及約103萬美元（約798萬港元）的報酬，涵蓋了：保險、渡假福利、安全費用及私人飛機開支等。

值得注意的是，在文件上也列出多名蘋果高管的薪酬。Tim Cook的薪資相對其他高管，其實也不算特別高。蘋果營運總監Jeff Williams、財務長Luca Maestri、法務長Kate Adams及零售資深副總裁Deirdre O’Brien等，在2020年的薪資皆高達2,600萬美元（約2億港元）以上，與蘋果員工報酬中位數相比，更是高達478倍。

不過，蘋果給予高管過高的報酬令多名股東感到不滿。股東提案指出，2021年將會不再只利用業績表現來衡量Tim Cook及其餘高管薪資的標準，蘋果將會更強調ESG（環境、社會、企業治理），並把這些列為2021年評估高管薪酬的要素之一，同時薪酬最多也只可增減10%。

【農曆新年2021】蘋果推出牛年限量版AirPods Pro　售價$1,999

責任編輯：曾曉汶

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