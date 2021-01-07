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【李嘉誠有份】人造肉商Impossible Foods再大降價、香港有份 CEO：不是最後一次

股市 14:52 2021/01/07

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人造肉商Impossible Foods大降批發價達雙位數，香港也有份。

長和系李嘉誠旗下維港投資有份投資的人造肉企業Impossible Foods表示，由於需求不斷增長，將對美國餐飲分銷商的批發價格平均下調15%，為一年內第二次降價。Impossible Foods指，降價將會延伸至來自加拿大、新加坡、香港及澳門的國際分銷商，也達雙位數，但下調幅度因地區而異。

Impossible Foods在港星巴克推新產品，詳看【下一頁】

Impossible Foods指，其產品的生產量創新高，成功達成更大的經濟效益，並由2019年起產量已上升6倍。

Impossible Foods創始人兼行政總裁Patrick O. Brown稱，這次降價不會是最後一次。Impossible Foods去年3月初次實行降價，並要求分銷商相應地降低對餐廳的零售價，以令消費者可受惠，是次亦會有相同要求。

降價後，Impossible Foods的漢堡批發價為每磅6.8美元，但仍高於美國農業部於1月1日公布漢堡扒每磅5.32美元的平均價格。

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編輯：袁諾曦

香港股票 長和（00001） 美股 人造肉（Beyond Meat，美：BYND） 經濟 李嘉誠

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