【政府工推介】1823聘臨時客戶服務主任 符合3大條件即可 日薪576元

政府效率促進辦公室招聘臨時客戶服務主任，培訓期間日薪576元，培訓後日薪624元，應徵人士需要符合3大入職條件（詳細資訊見組圖）。

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職位屬於非公務員職位，並須按實際需要輪班，主要工作時段為上午9時至下午6時。若輪班當日遇上惡劣天氣（例如：颱風及黑色暴雨），或須如常工作。獲聘用者最快須於2021年2月下旬上任及被調派至油麻地或葵涌的1823辦公室工作。

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有意申請人之人士可於2021年1月20日下午5時正或之前，以郵寄或親身遞交方式填妥的申請表格以郵寄或親身遞交送達葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請「臨時客戶服務主任（四個月合約）」，或到公務員事務局網站作網上申請。

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責任編輯：翁嘉陽