  • 16°C
香港時間 : 2021107日 (四) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地熱話】內地麥當勞叔叔要退休？「開心姐姐」上位　網民質疑人物抄襲日本虛擬偶像

環球政經 16:54 2021/01/07

分享：

提到麥當勞的卡通人民，定必聯想到麥當勞叔叔，不過在內地的麥當勞，可能就聯想到「開心姐姐」的虛擬偶像。

【內地熱話】拼多多員工疑過勞猝死 「底層人民拿命換錢」論引發網民憤怒 連央視都批評【下一頁

內地麥當勞於1月1日分別在官網和微博分布新成員「開心姐姐」，其設定為唱跳型偶像，並在麥當勞微信小程式上，親自示範教小朋友跳舞。此外, 官方稱「開心姐姐」還有講故事功能：「唱跳結束捨不得走？小姐姐還可以跟你回家講故事！只需召喚小姐姐，輕輕一點告訴她想聽甚麼，小姐姐立刻出現，童話世界大門打開」。日前更透過微信小程式讓大眾投票，為「開心姐姐」改暱稱，分別有3個選項，為「金開心、樂小悠、金小兮」，目前以「金開心」較多人投票。

雖然在網上迴響不錯，但也似乎引起部分內地網民不滿，事關有人發現該人物與一個日本虛擬偶像絆愛甚為相似。「大哥建議聯繫下版權與影響抄襲的問題」、「高情商：你就是新來的麥當勞絆愛？」

有人指出，其實麥當勞叔叔更適合作為代表。「講道理國內這種全是絆愛的抄襲二手貨太多了，藍藍路（麥當勞叔叔）不好嗎?」、「都是一樣的萌妹子，沒有辨識度，還是那個小丑（勞叔叔）好，你讓小丑上來扭 我們也看」、更有人咱慨嘆麥當勞的卡通人物已面目全非:「現在的小朋友是不是都不認識麥當勞叔叔大鳥姐姐奶昔大哥漢堡神偷了，我老了」。


【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機


責任編輯：黎淑雯

上一篇文章

特朗普 Twitter 被封鎖12小時 3篇貼文被指違反公民誠信政策

下一篇文章

【櫻淘魔法棒@iM網欄】 增值過數攻略 Payme 復活了
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元