【內地熱話】內地麥當勞叔叔要退休？「開心姐姐」上位　網民質疑人物抄襲日本虛擬偶像

提到麥當勞的卡通人民，定必聯想到麥當勞叔叔，不過在內地的麥當勞，可能就聯想到「開心姐姐」的虛擬偶像。

【內地熱話】拼多多員工疑過勞猝死 「底層人民拿命換錢」論引發網民憤怒 連央視都批評【下一頁】

內地麥當勞於1月1日分別在官網和微博分布新成員「開心姐姐」，其設定為唱跳型偶像，並在麥當勞微信小程式上，親自示範教小朋友跳舞。此外, 官方稱「開心姐姐」還有講故事功能：「唱跳結束捨不得走？小姐姐還可以跟你回家講故事！只需召喚小姐姐，輕輕一點告訴她想聽甚麼，小姐姐立刻出現，童話世界大門打開」。日前更透過微信小程式讓大眾投票，為「開心姐姐」改暱稱，分別有3個選項，為「金開心、樂小悠、金小兮」，目前以「金開心」較多人投票。

雖然在網上迴響不錯，但也似乎引起部分內地網民不滿，事關有人發現該人物與一個日本虛擬偶像絆愛甚為相似。「大哥建議聯繫下版權與影響抄襲的問題」、「高情商：你就是新來的麥當勞絆愛？」

有人指出，其實麥當勞叔叔更適合作為代表。「講道理國內這種全是絆愛的抄襲二手貨太多了，藍藍路（麥當勞叔叔）不好嗎?」、「都是一樣的萌妹子，沒有辨識度，還是那個小丑（勞叔叔）好，你讓小丑上來扭 我們也看」、更有人咱慨嘆麥當勞的卡通人物已面目全非:「現在的小朋友是不是都不認識麥當勞叔叔大鳥姐姐奶昔大哥漢堡神偷了，我老了」。



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責任編輯：黎淑雯