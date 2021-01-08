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【港交所股價】港交所發力升20元破頂　中金最牛上望517元

股市 10:26 2021/01/08

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券商中金上調港交所目標價至517元，反映潛在升幅近16%。

港交所 （00388） 今件初接連創新高，今日股價最新見463元，升4.5%或20元，成交達7.7億元。券商中金昨加入唱好，看好中國新經濟股加快在港上市、北水加速南下，預期港交所將迎來重估估值，上調目標價16%至517元，重申跑贏行業評級。

中金形容，港交所將繼2005年國企赴港上市、2014年互聯互通啟動後，迎來另一次估值上調機會。

近期美國加快對美國上市中概股ADR出手，市場憧憬港交所迎來更多中概股、新上市內地新經濟股。

知名企業陸續來港上市 今年不能錯過的5大新股，可見【下一頁】

北水加快流入港交所 持股比重一年增加3.6個百分點

中金指，港交所是資本市場加快開放及深化改革趨勢下，值得長期持有的核心資產，估值有望再次提升。中金解釋，港交所2020年累積升幅達68%，大幅跑贏恒指同期的3.4%跌幅。

此外，港交所另有3大利好因素，分別是：外圍環境不確定性下，港交所是中概股回流及新經濟股境外上市的首選地；而在中國資本市場加快開放下，交易所擁獨特的資金雙向融通戰略地位；以及MSCI A股及新興市場期貨產品陸續推出，預計港交所2020年至2025年的盈利複合增長率近20%，迎來另一次估值提升。

而且，南下資金加快流入港交所，北水比重由去年初的2.3%增加至5.9%。

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編輯：趙穎妍

香港股票 香港交易所（00388） 新興市場 經濟 A股 期貨 新經濟 李小加 香港交易及結算所有限公司 恒生指數

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