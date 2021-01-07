  • 18°C
香港時間 : 2021107日 (四) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所股價】券商輪流唱好港交所 中金最牛上望517元

股市 14:36 2021/01/07

分享：

券商中金上調港交所目標價至517元，反映潛在升幅近16%。

港交所 （00388） 股價接連創新高後稍為喘定，券商中金再加入唱好。中金形容，港交所將繼2005年國企赴港上市、2014年互聯互通啟動後，在中國新經濟股加快在港上市、北水加速南下，預期港交所將迎來另一次估值重估，上調目標價16%至517元，重申跑贏行業評級。

港交所最新報445.4元，跌3.6元或0.8%，成交16.8億元。

港交所前行政總裁李小加傳加盟HKbitEX【下一頁】

北水加快流入港交所 持股比重一年增加3.6個百分點

中金指，港交所是資本市場加快開放及深化改革趨勢下，值得長期持有的核心資產，估值有望再次提升。中金解釋，港交所2020年累積升幅達68%，大幅跑贏恒指同期的3.4%跌幅。

此外，港交所另有3大利好因素，分別是：外圍環境不確定性下，港交所是中概股回流及新經濟股境外上市的首選地；而在中國資本市場加快開放下，交易所擁獨特的資金雙向融通戰略地位；以及MSCI A股及新興市場期貨產品陸續推出，預計港交所2020年至2025年的盈利複合增長率近20%，迎來另一次估值提升。

而且，南下資金加快流入港交所，北水比重由去年初的2.3%增加至5.9%。

相關文章：

【港交所股價】港交所遭美銀削評級、升目標價　收緊主板上市要求惹議員批評

【港交所股價】港交所午後新高撲460　花旗調升目標價至500元

【港交所股價】戴志堅接任代理行政總裁　港交所股價升3%創新高

 

編輯：趙穎妍

香港股票 香港交易所（00388） 新興市場 經濟 A股 期貨 新經濟 李小加 香港交易及結算所有限公司 恒生指數

上一篇文章

【瑞幸咖啡】瑞幸46高層逼宮CEO　郭謹一否認中飽私囊、「員工被裹挾簽字」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌　三大電訊股跌7%至9%（第三版）
【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌　三大電訊股跌7%至9%（第三版）
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊
【新股IPO】新紐科技掛牌次日升12%　超購逾440倍首掛告跌、投資界：個別例子
【新股IPO】新紐科技掛牌次日升12%　超購逾440倍首掛告跌、投資界：個別例子
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股突閃跌　夜期收市升182點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股突閃跌　夜期收市升182點（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）