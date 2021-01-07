【美國大選】華盛頓延長宵禁15日 拜登入主白宮後解除

美國國大選結果塵埃落定，美國國會當地周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。有支持美國總統特朗普的示威者不滿美國大選結果，闖入美國國會與警方發生衝突。華盛頓特區延長宵禁15日，於民主黨拜登舉行總統就職典禮翌日才解除。

【美國大選】國會現衝突達6小時 彭斯：暴力永不會贏（附時序表）【下一頁】

【美國大選】內閣據報擬踢特朗普下台 不滿其支持者衝擊國會 【下一頁】

數以千計的特朗普支持者於華盛頓參加「拯救美國」遊行，宣稱不滿美國大選出現「舞弊」，與警方爆發長達6小時的衝突並造成傷亡。

屬民主黨的美國華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）宣布，由當地周三晚上6時起實施宵禁至周四（7日）清晨6時。鮑澤其後於同日晚發聲明表示，將會延長宵禁15日至當地1月21日下午3時，即拜登（Joe Biden）的總統就職典禮翌日下午才解除。

鮑澤於聲明中表示，示威者動用刺激化學物、磚頭及槍等武器破壞國會安全，認為示威者的破壞和騷亂行為可能蔓延至國會山莊外。

鮑澤認為不滿意認證選舉人團投票結果的部分人士，可能會繼續暴力抗議至總統就職典禮當日，決定於這段時間維持宵禁措施。

責任編輯：鄭錦玲