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Instagram擬推網頁版Story　多名用戶的限時動態顯示在同一畫面

環球政經 15:48 2021/01/07

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社交平台Instagram已可在網頁使用，但有些手機版的功能則未能使用，有傳Instagram正研發在網頁版發布Story（限時動態）的功能。

Facebook 將遭大規模起訴 恐剝離 Instagram 和 WhatsApp：【下一頁

據科技部落格《Engadget》指，Instagram正於網頁版上測試Stories功能。在新外觀的網頁版中，在一個畫面上，以輪播形式顯示多名用戶的限時動態，有別於手機版中，一個限時動態可以佔據整個畫面，但使用方法也沒有太多改變，用戶依家可以手動點擊限時動態或是選擇自動播放功能。

文章指出，現時暫未知道有多少用戶體驗該試用版，如果落實更新網頁版，又是否永久保留。Instagram發言人證實，該測試於上個月開始憑用在「一小組」的用戶中，但未提供網頁版更新的確實日子。

延伸閱讀：【iM投資學堂_美股BB班】交易美股如何收費？【下一頁

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責任編輯：黎淑雯

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