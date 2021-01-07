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【MPF】駿隆：去年強積金人均賺近2.7萬元　今年回報料6%至8%

宏觀解讀 15:12 2021/01/07

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駿隆預料今年全年強積金回報達6％至8％。

強積金顧問公司駿隆表示，受到疫苗快將面世的利好消息，市場投資氣氛持續改善，去年12月份強積金市場表現造好，12月內強積金人均賺8267元，去年全年強積金人均賺近2.7萬元，錄得11.8%雙位數回報。駿隆預期，今年全年強積金回報高達8%。

駿隆預測，今年全年強積金回報有望達至6%至8%水平，其回報水平主要受三大因素影響，分別為大中華地區表現、疫苗效應與舊經濟版塊復甦速度，以及環球政府和央行財金政策。

今年MPF表現理想，跑贏恒指【下一頁

 

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駿隆：中國經濟體穩健有利中國股票造好

駿隆集團執行董事王玉麟指出，中國經濟體穩健，有利中國股票造好，加上去年積金局已放寬A股於強積金的投資比例，強積金基金經理將有更多空間挑選和投資於優質A股，建議強積金成員可適當地投資於大中華股票基金，但這類別資產中，不同強積金計劃的資產配置和回報可相距甚遠，提醒成員需謹慎選擇。

他又認為，疫苗推出將為經濟帶來刺激，「疫苗效應」與量寬政策的完結的涵接時機將為經濟復甦的關鍵，惟復甦速度將取決於疫苗有效率、分配情況、民眾接受程度及所能帶動的營商氣氛等。

他提到，恒指正就擴充成份股數目及整體覆蓋率向市場徵詢意見，或對被動型基金表現有所影響，但去年回報表現反映強積金基金經理於波動市況中的應變能力強，能為投資於高風險股票資產的成員獲取更佳回報。

駿隆集團執行董事王玉麟：經濟復蘇仍需一段長時間

隨著疫苗推出帶來的經濟復蘇預期，他認為，央行於疫情期間所釋放的巨量資金可能會逐步回收，流動性回有機會收回造好市場憂慮，又認為疫苗未必能立即改善所有問題，經濟復蘇仍需求一段相當長的時間。

數據顯示，大中華基金全年表現最好，全年回報高達24.3%，其次為亞洲（日本除外）股票基金，全年回報高達23.1%，惟香港股票（指數追蹤）基金全年錄得1.2%負增長。

相關文章：【強積金】MPF今年平均回報逾8%跑贏恒指　人均賺約1.8萬元

【MPF】駿隆12月MPF人均暫賺4470元　年初至勁賺2.3萬元

責任編輯：謝卓榮

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