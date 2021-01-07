【2021展望】全球經濟有望重啟　華泰金融：疫後部分多年趨勢或逆轉

▲ 華泰金融發表報告指出，環球貿易、工業部分多年的趨勢今年可能出現逆轉。

新冠肺炎疫情重創及嚴重擾亂全球經濟，隨著疫苗面世，疫情以至環球經濟今年迎來生機。華泰金融發表報告指出，環球貿易、工業部分多年的趨勢今年可能出現逆轉。

華泰金融指出，自2017年以來，全球貿易、工業生產以及製造業資本開支增長出現下降趨勢，然而今年情況可能會扭虧。該行預期，全球重新建立庫存，隨後將出現適度的資本支出擴張週期，這可能中國及較少受大流行影響的生產商主導。

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該行續指，全球工業生產者出廠價格（PPI） 自2017年初出現下行趨勢，然而今年情況可能會被扭轉。該行指出，過去兩個月已開始看到PPI回升的早期跡象。該行指出，PPI是製造業盈利指標的同時，亦是全球製造業資本開支的領先指標。

華泰金融又預期，實體經濟的名義融資成本可能會上升，扭轉過去3年的跌勢。該行分析，貿易量、PPI以及全球工業企業盈利能力反彈，行業可能會提高融資成本的容忍度。不過，該行補充指，美國和歐盟的實際利率可能會保持負數，而在短期內中國實際利率亦可能會下降。 在適度縮減的情況下，較高的名義利率不太可能破壞週期性復甦。

華泰金融又指，工業週期轉強通常與弱美元週期相吻合，而製造力較強的國家的貨幣如人民幣跑贏大市的機會將增加。

該行指出，若上述預測實現，短期而言，固資收入資產可能仍會受壓，而股票投資者則可能會更多地轉向受惠於全球工業週期和PPI回升的地區或行業。

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編輯：吳敏芳