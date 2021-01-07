特朗普支持者闖國會變衝突 至少4死52人被捕

美國國會在確認大選各州選舉人投票結果程序期間，一批總統特朗普支持者闖入國會山莊，據報一名女子在混亂中中槍送院不治，華盛頓即日宣布宵禁。

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美國參眾兩院召開聯席會議，認證總統選舉結果。有特朗普支持者當地時間下午約一時推開國會鐵欄，打破玻璃窗，由窗戶爬入國會，隨後開啟大門讓國會外參加支持特朗普集會的人士闖入大樓，並與警方發生衝突。

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聯席會議隨即中止，國會山莊進入緊急封鎖狀態，禁止人員進出，包括主持大會的副總統彭斯、眾議院議長佩洛西以及列席會議的國會議員等人在護送下疏散到安全地方。

華盛頓派出2700名陸空國民警衛隊人員到場驅散示威者。衝突期間，警方要求國會議員戴上預先分發的防毒面具並趴在地上，又一度在主持聯席會議的眾議院議事廳施放催淚氣體。外媒報導，衝突至目前已經造成4人死亡，包括一名在混亂中中槍傷重不治的女子，被捕人士增至52人。

特朗普其後在社交網站上載片段，堅稱選舉被偷走，但亦對示威者表達同情，表示明白示威者的痛，卻必須維護法律和秩序，促請示威者回家。

華盛頓市長鮑澤宣佈晚上6時起實施宵禁。下午5時起，示威者陸續被趕離國會大樓。至晚上約8時，國會恢復確認選舉人團投票結果程序。大批戴上面罩的警員在國會山莊外一字排開，防範再有人衝破防線。