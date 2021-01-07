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【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃

商業 14:22 2021/01/07

分享：

今個農曆新年，Hello Kitty、農曆新年必食的招財福堡系列，以及多款新春限定特色美食將登陸麥當勞。

【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠

1月11日起，麥當勞將推率先推出黃金脆薯牛堡及招財牛堡；1月25日起，全新DOUBLE招財牛堡更首次加入招財福堡系列；以橙汁配搭梳打及粒粒雜果的新春限定「全新開運橙雜」亦於1月11日起供應。各款招財福堡超值套餐均配以扭扭薯條或中薯條，亦可加港幣8元升級組合，加配「全新開運橙雜」及增量裝扭扭薯條。在推廣期內惠顧任何招財福堡超值套餐，即送一套四款的新年利是封，數量有限，送完即止。

在推廣期內惠顧任何招財福堡超值套餐，即送一套四款的新年利是封。

麥當勞也將以優惠價推出全新行運孖堡二人餐，包括2款主食（黃金脆薯牛堡/ 黃金脆薯雞堡 / 巨無霸/ 板燒雞腿飽）、脆香雞翼2件、紅豆批1個 、增量裝扭扭薯條1份及中汽水2杯。

App特選用戶   可優先購買Hello Kitty招財籃       

另外，今個新年麥當勞特別推出Hello Kitty招財籃，1月11日早上11時起，凡惠顧任何食品加48元即可換購，除了可以用來逗利是，招財籃更可化身為全盒或插花座，亦可掛入車內。而麥當勞App特選用戶更專享於1月7日至10日期間優先購買，會員只需出示電子優惠券，便可以48元換購Hello Kitty招財籃，無需購買任何食品。

今個新年麥當勞特別推出Hello Kitty招財籃。

瑞典麥當勞新搞作　開設首間髮型屋　只剪「M字瀏海」？

責任編輯：蘇穎琪

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