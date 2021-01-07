中銀保監加強規範互聯網人身保險業務 要求險企2022年前須整改

▲ 中國銀保監昨日（7日）再度出手，向多間人身保險公司下發《關於進一步規範互聯網人身保險業務有關事項的通知》征求意見書，進一步規範互聯網人身保險業務。

內媒報道，中國監管部門近日整頓互聯網金融平台，全面監管互聯網金融平台的存款、借貸、保險多方面業務。繼早前陸金所、螞蟻下架互聯網存款產品，螞蟻下調旗下線上貸款花唄借貸額度後，中國銀保監昨日（7日）再度出手，向多間人身保險公司下發《關於進一步規範互聯網人身保險業務有關事項的通知》征求意見書，進一步規範互聯網人身保險業務。

銀保監表示，互聯網人身保險產品範圍僅限於意外險、健康險（不包括護理險）、定期壽險、十年期及以上普通型人壽保險和十年期及以上普通型年金保險。

對於現時已開展互聯網人身保險的公司，銀保監將過渡期期限列為2022年1月1日，有關保險公司需在期限前作出整改。

銀保監為互聯網人身保險公司訂下經營門檻：

保險公司需連續4個季度綜合償付能力充足率達到120%，核心償付能力不低於75%；

風險綜合評級需連續4個季度內在B級或以上；

保險公司治理評級需為C級或以上。

線上上架的互聯網人身保險產品需符合以下規定：

產品名稱必須包括「互聯網專屬」字眼；

一年期或以下的互聯網人身保險產品預定費用不得高於35%；

一年期以上的互聯網人身保險產品不得設置直接或間接佣金；

首年預定附加費不得高於60%，平均附加費用不得高於25%；

必須使用經審批的互聯網人身保險專屬產品，非互聯網產品不得通過互聯網公開展示產品投保鏈結。

另外，針對十年期或以上的人壽保險或年金保險，保險公司需額外符合以下條件﹕

保險公司連續4個季度綜合償付能力充足率超過150%，核心償付能力不低於100%

風險綜合評級需連續4個季度達到A級以上

保險公司治理評級需為B級或以上

該份文件亦要求各保險公司在開展互聯網人身保險業務前，應先建立健全的產品回溯機制。

銀保監去年12月通過《互聯網保險業務監管辦法》，自今年2月起，規定互聯網保險業務只能由經容許的保險機構開展，個人和其他機構不得開展互聯網保險業務。

據了解，由於互聯網保險經營較少受地域限制，容許線上保險業務向全國開展，消費者居住地跟保險機構所在地不一致令消費者權益難以維護。因此，銀保監近日表示，擬規範互聯網保險業務，建立健全的互聯網保險制度。

胡潤研究院上年發布《2020中國互聯網保險中介服務平台Top10》，騰訊 （00700） 旗下的保險代理平台微保位列首位，而阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團的螞蟻保險則位列第二。除螞蟻保險以外，阿里巴巴還有入股萬通亞洲和眾安在線 （06060） ，而騰訊則持股和泰人壽、微民保險等公司。

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編輯﹕賴奕羚