  • 18°C
香港時間 : 2021107日 (四) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊股價】騰訊《使命召喚手遊》內地上綫首周吸金逾億 《王者榮耀》12月收入增60%創紀錄

股市 13:38 2021/01/07

分享：

騰訊《使命召喚手遊》內地上綫首周吸金逾億

騰訊  （00700）  、動視暴雪（美：ATVI）聯合打造的《使命召喚》手遊（海外版本《Call of Duty Mobile》）於去年12月25日在中國大陸正式上綫。市場調查機構Sensor Tower指，《使命召喚》手遊上綫後首周在iOS吸金超過1400萬美元（約1.1億港元），空降12月中國App Store手遊收入第12位。而騰訊的《王者榮耀》及《和平精英》包攬上月排行榜的首兩位。

美國據報考慮禁止美國投資騰訊及阿里巴巴，詳看【下一頁】

Sensor Tower指，《王者榮耀》再次刷新記錄，在12月中國App Store預估收入近2.48億美元（約19.22億元），按月增長12%，按年增長近60%。當月騰訊共有8款手遊的收入打入首20名。

網易 （09999） 在12月亦有6款上榜，包括排第三名的《夢幻西遊》，其當月收入按月增長43%，並帶動網易遊戲收入增長16%。

瑞信看好手遊、外賣及電商三大業務，詳看【下一頁】

首30名中國手遊商吸金逾167億

總結12月，首30名中國手遊發行商12月全球吸金21.6億美元（約167.4億港元），按年增長45%，佔當期全球手游總收入29%。騰訊及網易佔據第一及第二位。

值得留意是，儘管疫情為在綫娛樂帶來大量紅利，但全球手游玩家在App Store和Google Play的支出按年增長僅27.8%，頭部中國廠商的成績顯著領先於大盤。

更多【科網狂潮】【新經濟股】文章

相關文章：【騰訊股價】騰訊《使命召喚手遊》12月25日正式上線 官網預約人數突破5000萬

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：袁諾曦

香港股票 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） App Store Google Play

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後初段跌近70點　三大中資電訊股跌逾7%至9%（不斷更新）

下一篇文章

【人民幣】渣打：人民幣升值過快不利出口收入 利好煤炭採礦、酒類、皮革等製造業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌　三大電訊股跌7%至9%（第三版）
【美國制裁】紐交所NYSE再強制中移動、聯通、中電信ADR除牌　三大電訊股跌7%至9%（第三版）
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略　投資界：升5成後逐步減持
【新股IPO】新紐科技超購逾440倍、掛牌次日微升0.5%　投資界：個別例子
【新股IPO】新紐科技超購逾440倍、掛牌次日微升0.5%　投資界：個別例子
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股突閃跌　夜期收市升182點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股突閃跌　夜期收市升182點（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展近2000億超購483倍　吳奇隆稻草熊孖展221億（不斷更新）