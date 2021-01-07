【騰訊股價】騰訊《使命召喚手遊》內地上綫首周吸金逾億 《王者榮耀》12月收入增60%創紀錄

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騰訊 （00700） 、動視暴雪（美：ATVI）聯合打造的《使命召喚》手遊（海外版本《Call of Duty Mobile》）於去年12月25日在中國大陸正式上綫。市場調查機構Sensor Tower指，《使命召喚》手遊上綫後首周在iOS吸金超過1400萬美元（約1.1億港元），空降12月中國App Store手遊收入第12位。而騰訊的《王者榮耀》及《和平精英》包攬上月排行榜的首兩位。
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Sensor Tower指，《王者榮耀》再次刷新記錄，在12月中國App Store預估收入近2.48億美元（約19.22億元），按月增長12%，按年增長近60%。當月騰訊共有8款手遊的收入打入首20名。
網易 （09999） 在12月亦有6款上榜，包括排第三名的《夢幻西遊》，其當月收入按月增長43%，並帶動網易遊戲收入增長16%。
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首30名中國手遊商吸金逾167億
總結12月，首30名中國手遊發行商12月全球吸金21.6億美元（約167.4億港元），按年增長45%，佔當期全球手游總收入29%。騰訊及網易佔據第一及第二位。
值得留意是，儘管疫情為在綫娛樂帶來大量紅利，但全球手游玩家在App Store和Google Play的支出按年增長僅27.8%，頭部中國廠商的成績顯著領先於大盤。
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編輯：袁諾曦