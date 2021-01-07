【美國大選】美國商會要求特朗普下台 促彭斯引憲法

美國大選結果塵埃落定，美國國會於當地時間周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，支持美國總統特朗普的示威者闖入華盛頓國會山莊，特朗普示威者更與警察爆發衝突。美國製造業商會發表聲明，形容事件不是製造商相信的願景，促請美國副總統彭斯引用憲法，免除特朗普職務。

美國製造業商商會（National Association of Manufacturers，NAM）周三（7日）發表聲明，促請美國副總統彭斯（Mike Pence）慎重考慮引用美國憲法第25條修正案，免除特朗普總統職務。

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NAM主席蒂蒙斯（Jay Timmons） 在聲明中譴責華盛頓的衝突，並指出現在有數以百萬計的製造業員工正在努力對抗，新冠肺炎疫情造成的經濟衰退。周三（7日）在國會發生的事情，絕非一眾製造商相信的美國願景。

在NAM發表聲明的同時，美國商業圓桌會議（US Business Roundtable）中不少商業領袖，包括花旗集團行政總裁高沛德（Mike Corbat） 、Salesforce執行長Marc Benioff等亦譴責了特朗普支持者在國會的行為。

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根據美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，則可免職總統。若總統本人對這一決定有異議，則需要三分二的國會議員同意罷免，才能將其趕下台。

NAM立場一直被認為親共和黨，去年曾頒獎予特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump） ，以感激她對美國製造業的傑出貢獻。

責任編輯：李俊儀