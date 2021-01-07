【美國大選】國會現衝突達6小時 彭斯：暴力永不會贏（附時序表）

美國大選結果塵埃落定，美國國會於當地時間周三（6日）下午舉行聯席會議，確認美國大選選舉人團投票結果。在美國國會確認結果期間，大批支持美國總統特朗普的示威者突然闖入美國國會，並與警方爆發衝突。美國國會內衝突持續達6小時，事後美國副總統彭斯稱，「暴力永遠不會獲勝」。

★美國東岸時間1月6日★

13：00 美國國會召開聯席會議，確認美國大選的選舉人團投票結果。

14：00 穿著「讓美國再次偉大」衣物的特朗普示威者，開始在國會外衝擊鐵馬

14：37 示威者闖入國會大樓，有議員指警方要求他們戴上防毒面罩離開，因警方使用催驅趕示威者。

14：39 特朗普於Twitter撰文呼籲示威者保持和平，並支持執法人員的行動。

14：50 執法人員證實有一名女示威者頸部中槍重傷。該示威者其後證實不治。

15：00 華盛頓宣布由晚上6時起實施宵禁至翌晨6時。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

15：13 特朗普再於Twitter撰文呼籲示威者保持和平。

15：20 警方指參議院已經安全。

15：35 彭斯於Twitter撰文呼籲示威者離開，指他們必須尊重執法人員。

15：40 白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）指，國民警衛隊已在路上，準備支援。

15：50 參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發表聯合聲明，呼籲特朗普要求所有示威者離開。

16：05 拜登發表全國講話，形容國家的民主受到攻擊。

16：17 特朗普上載片段呼籲支持者回家，但又強調美國大選出現「舞弊」，其後被Twitter刪文。

18：00 華盛頓實施宵禁。

19：47 警方宣布國會大樓已經安全。

20：00 國會恢復確認選舉人團投票結果的程序。

責任編輯：林嘉莉