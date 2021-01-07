【美國大選】國會現衝突達6小時 彭斯：暴力永不會贏（附時序表）

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【美國大選】伊萬卡稱衝擊國會人士為「愛國者」 捱轟急刪帖文
美國大選結果塵埃落定，美國國會於當地時間周三（6日）下午舉行聯席會議，確認美國大選選舉人團投票結果。在美國國會確認結果期間，大批支持美國總統特朗普的示威者突然闖入美國國會，並與警方爆發衝突。美國國會內衝突持續達6小時，事後美國副總統彭斯稱，「暴力永遠不會獲勝」。
★美國東岸時間1月6日★
13：00 美國國會召開聯席會議，確認美國大選的選舉人團投票結果。
14：00 穿著「讓美國再次偉大」衣物的特朗普示威者，開始在國會外衝擊鐵馬
14：37 示威者闖入國會大樓，有議員指警方要求他們戴上防毒面罩離開，因警方使用催驅趕示威者。
14：39 特朗普於Twitter撰文呼籲示威者保持和平，並支持執法人員的行動。
14：50 執法人員證實有一名女示威者頸部中槍重傷。該示威者其後證實不治。
15：00 華盛頓宣布由晚上6時起實施宵禁至翌晨6時。
15：13 特朗普再於Twitter撰文呼籲示威者保持和平。
15：20 警方指參議院已經安全。
15：35 彭斯於Twitter撰文呼籲示威者離開，指他們必須尊重執法人員。
15：40 白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）指，國民警衛隊已在路上，準備支援。
15：50 參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發表聯合聲明，呼籲特朗普要求所有示威者離開。
16：05 拜登發表全國講話，形容國家的民主受到攻擊。
16：17 特朗普上載片段呼籲支持者回家，但又強調美國大選出現「舞弊」，其後被Twitter刪文。
18：00 華盛頓實施宵禁。
19：47 警方宣布國會大樓已經安全。
20：00 國會恢復確認選舉人團投票結果的程序。
責任編輯：林嘉莉