英汽車銷量跌近3成　電動車逆市增加

▲ Waymo認為，自動駕駛技術可令汽車不再需要駕駛者，而非駕駛者的輔助工具。（圖片來源：Waymo）

疫情影響下，各行業都飽受衝擊。美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）報道指出，英國的新車銷量下跌了近30％，是1992年以來的最低水平。相反，電動車的需求在2020年卻增長185.9％，可算是「有史以來最好的一年」。

電動車比例上升 汽油車仍佔過半數

報道指，現時英國消費者有過百種插電式汽車（電動車或可充電式混能車）選擇，而汽車製造商亦將於今年再於英國推出超過35個插電式車款，比傳統汽油或柴油車的數目更多。去年，雖然英國的汽油車銷量下降39％，但仍佔當地55.4％的市場份額，而柴油汽車的市場份額則只有16％。

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去年底，英國宣布計劃在2030年停止銷售新型柴油和汽油驅動的汽車和貨車。現時，插電式汽車佔當地的註冊汽車比例超過了十分之一，在2019年卻僅得三十分之一。隨著大眾越來越關注空氣污染及其對健康和環境的影響，近年世界各地政府都為低排放和零排放汽車製定了新的目標和政策。要推動電動車普及，充電設施的數量是各地均要面對的挑戰，而英國亦正在努力建設充電設施。去年，英國已有專門為電動汽車充電的充電站啟用。

電動車非唯一選擇 福特：混能車更具效率

電動車除了有助減低空氣污染外，亦有助推動自動駕駛等技術。研發自動駕駛汽車的公司Waymo行政總裁John Krafcik聲稱，自動駕駛將改變私家車的概念，現在出生的嬰兒未來沒必要學習駕駛。事實上，不同企業對自動駕駛的定義均有不同。該公司近日指出，Tesla的自動駕駛僅屬於駕駛者輔助技術，並不是真正的自動駕駛技術。

值得一提，自動駕駛並不一定只適用於電動車。福特（Ford）曾指出，混能車才最適合自動駕駛系統。福特認為，電動車需要花時間進行充電，而混能車卻可以入油取代充電，為車主節省時間成本。外界預料，福特最快將於今年推出附有自動駕駛或駕駛者輔助技術的混能車。

責任編輯：楊匡然