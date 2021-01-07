【美國大選】華盛頓國會山莊衝突造成4死　其中一名女子為退役空軍

美國國會在周三（6日）就候任總統拜登（Joe Biden）及候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的當選作認證，大批支持現任總統特朗普（Donald Trump）的支持者聚集在首都華盛頓特區。當地時間下午一時後示威者一度衝入國會山莊及佔領議事廳，衝突中有四人死亡，其中一名女子為退役空軍。

衝突中警方一度施放催淚彈、胡椒噴霧及胡椒球槍，現時華盛頓特區實行戒嚴。特朗普其後呼籲支持者和平散去，而拜登則強烈譴責事件，並感到震驚及難過，形容這是美國黑暗的時刻。 議會廳中的議員需要在凳下取出防毒面具，其後展開有秩序的疏散。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

衝突中被擊斃的女子名叫芭比特（Ashli Babbit），是一名曾經服役14年的退役空軍。芭比特的胸部中槍，經搶救後不治，警方暫未公佈開槍者，但目擊者表示芭比特是在試圖爬入通往議事廳的窗口途中被警方擊斃，有影片拍到她在爬上窗口時跌下。

【國會衝突】彭斯:美國最黑暗一日 強調暴力不會獲勝 【下一頁】

這名退役空軍士兵來自加州聖地亞哥（San Diego），據她的丈夫表示，芭比特是一名忠實的特朗普支持者，並形容她是一個愛國者。芭比特早前在社交平台Twitter上分享了一則推文「在國會開會前必須做的清單」，當中包括「彭斯（Mike Pence）必須辭職並以叛國罪起訴」及「首席大法官羅伯茨（ John Roberts）必須下台」。



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機