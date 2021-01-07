  • 13°C
香港時間 : 2021107日 (四) 21:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國脫歐】英國轉口港使用率急降　物流業取道其他路線來往法國及愛爾蘭

環球政經 21:00 2021/01/07

分享：

英國在今年1月1日正式脫離歐盟，在貿易方面也重獲自主權。與英國接壤的愛爾蘭是歐盟成員，但愛爾蘭遠離歐洲大陸，中間亦有英國阻隔，所以往日愛爾蘭和歐洲大陸的貿易活動會取道英國作轉口地，再將貨品分別運往兩地，因此英國也被稱為「陸地橋樑」。

在英國威爾斯（Wales）西北部的霍利希德港（Port of Holyhead）曾為重要的轉口港，大部分進出愛爾蘭的貨品在此地轉口。英國與歐盟的貿易雖在脫歐後保持零關稅，但貨品進出需要申報，變相增加了一項手續，而特定貨品如家禽和植物等更須申請許可證。來往兩地的貨車司機也需要提供新冠肺炎陰性檢測報告，令物流速度減慢。

【英國脫歐】設半年過渡期討論細節 直布羅陀留神根地區 【下一頁

史迪納（Stena）為霍利希德港其中一間營運商，其營運總監戴維斯（Ian Davies）提到現時港口的使用率大幅下降至脫歐前的三分一。「由威爾斯到愛爾蘭的運輸量跌到只有往日的三成，而從法國至愛爾蘭的直航航線則需要加班，但我們始終相信這不會是一個長久的現象。」戴維斯認為，脫歐後一系列不穩定因素導致貿易活動模式改變，相信緩衝期過後會恢復正常。他統計，貨品取道英國以來往兩地的成本與所需時間比直航要少。由於目前物流業擔心在英國港口受到阻滯，很多貨車司機改往法國瑟堡（Cherbourg）前往愛爾蘭，史迪納也加開了來往瑟堡和愛爾蘭羅斯萊爾（Rosslare）的航線以應付上升的需求。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

儘管如此，史迪納公司終究保持着對「陸地橋樑」的信心，並稱這才是最適合供應鏈的航線。戴維斯提到，當大家習慣新的政策後，這條原有的路線將回復昔日的光彩。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財　盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機

撰文 : 張健兒

內政 貿易 運輸 司機 愛爾蘭 法國 歐洲 英國 威爾斯 關稅

上一篇文章

【新冠肺炎】港府維持英國及南非入境人士須強制接受隔離21日 將於兩周後再作檢視

下一篇文章

【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【筍價屋苑】元朗低密度屋苑3房套連埋兩個車位 樓價只係603萬 家庭客睇樓一次即入市
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主
【樓市故事】上車客睇樓大半年 多次錯失入市良機 遇上葵涌半山盤下決心置業 成功鋤價9.7%做業主