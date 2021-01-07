【英國脫歐】英國轉口港使用率急降　物流業取道其他路線來往法國及愛爾蘭

英國在今年1月1日正式脫離歐盟，在貿易方面也重獲自主權。與英國接壤的愛爾蘭是歐盟成員，但愛爾蘭遠離歐洲大陸，中間亦有英國阻隔，所以往日愛爾蘭和歐洲大陸的貿易活動會取道英國作轉口地，再將貨品分別運往兩地，因此英國也被稱為「陸地橋樑」。

在英國威爾斯（Wales）西北部的霍利希德港（Port of Holyhead）曾為重要的轉口港，大部分進出愛爾蘭的貨品在此地轉口。英國與歐盟的貿易雖在脫歐後保持零關稅，但貨品進出需要申報，變相增加了一項手續，而特定貨品如家禽和植物等更須申請許可證。來往兩地的貨車司機也需要提供新冠肺炎陰性檢測報告，令物流速度減慢。

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史迪納（Stena）為霍利希德港其中一間營運商，其營運總監戴維斯（Ian Davies）提到現時港口的使用率大幅下降至脫歐前的三分一。「由威爾斯到愛爾蘭的運輸量跌到只有往日的三成，而從法國至愛爾蘭的直航航線則需要加班，但我們始終相信這不會是一個長久的現象。」戴維斯認為，脫歐後一系列不穩定因素導致貿易活動模式改變，相信緩衝期過後會恢復正常。他統計，貨品取道英國以來往兩地的成本與所需時間比直航要少。由於目前物流業擔心在英國港口受到阻滯，很多貨車司機改往法國瑟堡（Cherbourg）前往愛爾蘭，史迪納也加開了來往瑟堡和愛爾蘭羅斯萊爾（Rosslare）的航線以應付上升的需求。

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儘管如此，史迪納公司終究保持着對「陸地橋樑」的信心，並稱這才是最適合供應鏈的航線。戴維斯提到，當大家習慣新的政策後，這條原有的路線將回復昔日的光彩。

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