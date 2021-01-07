【Tesla股價】數據機構：Tesla空倉去年虧蝕逾3000億　創歷史紀錄

▲ 數據機構：Tesla空倉去年虧蝕逾3000億 創歷史紀錄

Tesla特斯拉（美：TSLA）幾乎完成2020年付運50萬架電動車，股價不斷破頂。Tesla股價2020年累升7倍﹐一方面令Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）身家漲至逾1000億美元，另一方面不時質疑Tesla 的看淡投資者受重創，金融數據公司S3 Partners分析，2020年Tesla淡倉投資者損失金額達401億美元（約3109億港元），單計12月已虧62.9億美元。

S3 Partners董事總經理Ihor Dusaniwsky表示，這不單是2020年做淡任何股票的投資者遭受的最大損失，也是有史以來最大的空倉虧損。

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至1月4日，Tesla空倉規模約4422萬股或5.83%，時值312億美元，較市值大得多的蘋果公司（美：AAPL）約133億美元淡倉，明顯較多。蘋果公司的淡倉規模相當於已發行股本約0.6%。

Dusaniwsky指出，單計2021年交易至今，造淡Tesla的投資者再錄10.7億美元帳面虧損。

沽空股票不一定是單邊造淡，也可能涉及對沖風險的需求，在急速上升的股份，淡倉規模一般較高。

Tesla 一直以來有不少「黑粉」，包括摩通分析師一直給予極低目標價。同樣多番質疑Tesla業務難持續的沽空機構渾水（Muddy Waters）創辦人Carson Block，去年中已稱沽空Tesla風險自付，他不會這樣做，「我沒有沽空這股票，感謝主。」

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編輯：麥德銘