【私隱安全】Telegram被揭出現位置追蹤漏洞　官方開發者：現階段沒有修正計劃

▲ 近日Telegram被安全研究人員發現，其鄰近（People Nearby）功能出現位置追蹤漏洞，用家或可精確被定位。

通訊軟件Telegram一直標榜安全加密，深受大眾歡迎，去年底更宣布Telegram活躍使用者達到5億人。惟近日Telegram卻被安全研究人員發現，其鄰近（People Nearby）功能出現位置追蹤漏洞，用家或可精確被定位。

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據外國安全資訊新聞網站Threatpost報道指，安全研究人員Ahmed Hassan近日在其網誌中提到，他日前透過應用程式「GPS spoof」，搭配可偽裝自己GPS位置的Android Root裝置，簡單地透過三點定位的方式，便能偵測出使用及分享鄰近功能的Telegram使用者的精確位置。

面對相關漏洞，Hassan便立刻通知並要求Telegram回應，不過卻未獲得回覆。根據技術新聞資訊網站ArsTechnica指，官方開發者曾表示，現階段沒有修正相關功能的計劃。Hassan建議，Telegram用家若非必要，應儘快關閉鄰近功能。

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責任編輯：曾曉汶