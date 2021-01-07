【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）

▲ 美容業界今（7日）進行直播，直斥補貼是「曲線」補貼業主。

限聚令持續，港府推出第四輪防疫抗疫基金助受影響的處所，紓緩經營壓力。但美容業界今（7日）進行直播，直斥補貼是「曲線」補貼業主。業界希望與政府討論復工安排，或再次提供保就業支援。

▲ 美容業今日在Facebook進行直播，提出復工訴求。（直播截圖）

水明月養生堂經營者黃慧明表示，今日原定是復工的日子，即使再次被延長停業安排，她亦堅持返回公司「開燈」，希望參與直播向政府對話，討論哪些防疫措施才可以安排開業。

她又指，公司旗下店舖可獲最多10萬補貼。但她直言，「10萬不夠交租」，並認為補貼只是曲線補貼業主。她希望可以重新開業，更希望政府提供開業的要求。

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成為顧客的Elaine亦反映，擔心美容業停業太長時間，一直光顧的美容院會結業。她坦言，「做少一兩次（療程）都可以」，但最擔心真金白銀買的套票，美容院卻因停業太久而結業，套票變廢紙。屆時，不只企業生意受挫，市民亦有損失。

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記者：馬意文

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