【美國大選】伊萬卡稱衝擊國會人士為「愛國者」 捱轟急刪帖文

▲ 特朗普長女伊萬卡於社交媒體呼籲示威者停止衝擊國會，以「愛國者」（patriots）來形容示威者引起爭議。

美國國會當地周三（6日）下午就美國大選結果舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。部分支持美國總統特朗普的示威者不滿美國大選結果，闖入美國國會。特朗普長女伊萬卡於社交媒體呼籲示威者停止衝擊國會，以「愛國者」（patriots）來形容示威者引起爭議，其後緊急刪除帖文。

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伊萬卡（Ivanka Trump）周三於社交媒體Twitter，轉發父親特朗普（Donald Trump）敦促示威者保持和平的一則帖文。

伊萬卡轉發帖文同時表示：

美國愛國者——任何違反安全或不尊重執法人員的行為都不可接受。（你們）必須立即停止暴力，請保持和平。

伊萬卡於上述帖文中使用「愛國者」（patriots）一詞引起爭議，伊萬卡其後迅速刪除涉事帖文。美國有線新聞網絡（CNN）記者貝內特（Kate Bennett）其後於Twitter，要求伊萬卡就「愛國者」一詞澄清。

伊萬卡否認自己形容暴力衝擊國會的示威者為「愛國者」，強調和平示威才是愛國表現，她絕對不可接受暴力，必須以最強烈措辭作出譴責。

責任編輯：鄭錦玲