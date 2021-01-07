  • 18°C
香港時間 : 2021107日 (四) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】伊萬卡稱衝擊國會人士為「愛國者」 捱轟急刪帖文

環球社會熱點 13:41 2021/01/07

分享：

特朗普長女伊萬卡於社交媒體呼籲示威者停止衝擊國會，以「愛國者」（patriots）來形容示威者引起爭議。

美國國會當地周三（6日）下午就美國大選結果舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。部分支持美國總統特朗普的示威者不滿美國大選結果，闖入美國國會。特朗普長女伊萬卡於社交媒體呼籲示威者停止衝擊國會，以「愛國者」（patriots）來形容示威者引起爭議，其後緊急刪除帖文。

【美國大選】內閣據報擬踢特朗普下台 不滿其支持者衝擊國會 【下一頁】

【美國大選】特朗普選舉帖文被刪 社交媒體急封鎖賬戶 【下一頁】

伊萬卡（Ivanka Trump）周三於社交媒體Twitter，轉發父親特朗普（Donald Trump）敦促示威者保持和平的一則帖文。

伊萬卡轉發帖文同時表示：

美國愛國者——任何違反安全或不尊重執法人員的行為都不可接受。（你們）必須立即停止暴力，請保持和平。

伊萬卡於上述帖文中使用「愛國者」（patriots）一詞引起爭議，伊萬卡其後迅速刪除涉事帖文。美國有線新聞網絡（CNN）記者貝內特（Kate Bennett）其後於Twitter，要求伊萬卡就「愛國者」一詞澄清。

伊萬卡否認自己形容暴力衝擊國會的示威者為「愛國者」，強調和平示威才是愛國表現，她絕對不可接受暴力，必須以最強烈措辭作出譴責。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】內閣據報擬踢特朗普下台 不滿其支持者衝擊國會
今日
【美國大選】內閣據報擬踢特朗普下台 不滿其支持者衝擊國會
【美國大選】第一夫人幕僚長辭職 多名白宮高官擬跳船
今日
【美國大選】第一夫人幕僚長辭職 多名白宮高官擬跳船
【美國大選】拜登斥闖國會示威者為「暴徒」 籲特朗普制止
今日
【美國大選】拜登斥闖國會示威者為「暴徒」 籲特朗普制止
【美國大選】特朗普粉絲闖國會 約翰遜：場面可恥
今日
【美國大選】特朗普粉絲闖國會 約翰遜：場面可恥
【美國大選】特朗普選舉帖文被刪 社交媒體急封鎖賬戶
今日
【美國大選】特朗普選舉帖文被刪 社交媒體急封鎖賬戶
選舉 請願示威 特朗普 伊萬卡 總統大選 美國 美國國會

上一篇文章

【美國大選】第一夫人幕僚長辭職 多名白宮高官擬跳船

下一篇文章

【美國大選】國會現衝突達6小時 彭斯：暴力永不會贏（附時序表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普據報赴蘇格蘭避世 惟料遭拒入境
【美國大選】特朗普據報赴蘇格蘭避世 惟料遭拒入境
【美國大選】特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果
【美國大選】特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果
【美國大選】特朗普任期last day 據報飛往蘇格蘭渡過
【美國大選】特朗普任期last day 據報飛往蘇格蘭渡過
【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪
【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪
新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間13:00）
【美國大選】彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任
【美國大選】彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任