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【農曆新年2021】蘋果推出牛年限量版AirPods Pro　售價$1,999

科技 12:29 2021/01/07

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為了慶祝牛年到來，蘋果今（7日）宣布推出「牛年限量版AirPods Pro」 ，售價為1,999港元。

還有一個月就要到農曆新年了！為了慶祝牛年到來，蘋果今（7日）宣布推出「牛年限量版AirPods Pro」 ，在充電盒上刻上限量的牛頭圖案，售價為1,999港元，今起正式發售。

【AR眼鏡】傳Apple Glass將進入第二開發階段　主打輕巧、節能特點

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雖然蘋果稱耳機為「牛年限量版」，但其售價與功能與普通的 AirPods Pro耳機無異，僅是充電盒上鐫刻了限量版「好上加好」emoji，而包裝盒亦換上紅色emoji設計。值得一提的是，蘋果強調是次推出的AirPods Pro是限量的，賣完即止。

除此之外，蘋果也提到自iOS 14更新後，AirPods Pro已經支援「空間音訊」(Spatial Audio) ，透過頭部動態追蹤功能，享受劇院一般的環迴音響體驗，聲音猶如從四方八面傳來一樣。

至於「自動切換」(Automatic Switching) 功能，也在iOS 14更新後正式登場。現時用家已可讓 AirPods Pro在iPhone和其他以相同 Apple ID 登入的裝置間自動切換。如用家以 AirPods Pro聆聽iPad上的內容，但需改為聆聽iPhone內容，只要在iPhone上開始播放音樂或其他音訊，AirPods Pro就會自動切換到iPhone。

AirPods Max缺點初現　用戶投訴耳罩出現水珠積聚問題

責任編輯：曾曉汶

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