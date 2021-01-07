[滙豐控股5] 美國10年期國債息率重上1厘 滙豐恒生半日齊升4%

市場憧憬美國藉民主黨控制參眾兩院，推出更多刺激經濟措施，美國十年期國債孳息率昨升破一厘，為美國去年3月疫情爆發以來首次。資金炒作銀行收入復甦，多隻本地金融股今日起動。當中滙豐(00005)半日升4%報43.15元，渣打 (02888)大升7%報54.05元，恒生 (00011)升4%報144.5元。

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較早前，摩根大通亦發表報告指出，該行上周上調港銀評級因整體投資氣氛改善，短期看好滙豐和渣打，因兩行歐美和新興市場業務比重較大，將受惠於海外經濟從疫情中復甦，而兩行比較，摩通又將渣打看高一線，主要是擔心英國脫歐風險，估計接近今年二、三月，投資者會將注意力轉向銀行營運表現，相信中銀香港（02388）在盈利韌性和每股派息方面，都會跑贏同業。

摩通又指出，雖然孳息曲線傾斜對財資部門和投資收益率均有利，但對擴闊本港貸款息差助力不大。摩通上調銀行股預測，主要基於周期性盈利復甦及監管╱地緣政風險下降。摩通認為，來自虛擬銀行的競爭不會對本港上市銀行未來12至18個月的盈表現帶來太大的影響，即使減價戰或令虛擬銀行搶得市佔率，但如何推動賺息資產增長，才是港銀中期增長持續增長的關鍵。

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