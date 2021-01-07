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【美國大選】多名白宮高官據報想辭職 國會示威後跳船

環球政治 12:47 2021/01/07

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美媒指多名白宮高官於國會衝突後有意跳船，包括國家安全顧問奧布萊恩等官員據報考慮辭職。

美國大選結果塵埃落定，美國國會當地周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。有支持美國總統特朗普的示威者不滿美國大選結果，其後更闖入美國國會。美媒指多名白宮高官於國會衝突後有意跳船，包括國家安全顧問奧布萊恩等官員據報考慮辭職。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指，除了奧布萊恩（Robert O'Brien）之外，副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）和白宮副幕僚長里德爾（Chris Liddell）也正在考慮辭職。報道指博明急於辭職，或是三人當中最快提出請辭的人。

MSNBC報道，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）妻子、美國交通部長趙小蘭（Elaine Chao）也正在考慮辭職。

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CNN引述知情人士指，當國會山莊爆發衝突時，特朗普（Donald Trump）最初拒絕調派國民警衛隊鎮壓。據悉，白宮高級官員遭特朗普對衝擊國會示威者的反應所動搖，認為特朗普對示威活動充滿熱情，更不希望譴責示威者

報道指出多名白宮幕僚和共和黨議員遊說下，特朗普才同意錄製影片呼籲示威者和平回家。但特朗普其後於社交媒體Twitter發文為示威者辯護，卻令數名白宮高官感到震驚。

責任編輯：鄭錦玲

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