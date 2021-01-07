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【AR眼鏡】傳Apple Glass將進入第二開發階段　主打輕巧、節能特點

科技 15:30 2021/01/07

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據DigiTimes近日報道，Apple Glass即將進入第二開發階段，不過Apple Glass成品就不大可能在今年內完成。

早前有不少關於蘋果（Apple）推出AR眼鏡「Apple Glass」的傳聞，指出Apple Glass的實際上市日期最做落於 2021 年末。不過據DigiTimes近日報道，Apple Glass即將進入第二開發階段，不過Apple Glass成品就不大可能在今年內完成。

報道還指出，Apple Glass正向著商用化目標進發，具備輕量、節能的特點。而據悉在第二階段結束後，就會進入原型設計階段，即第三開發階段，預計在數月後進行。

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其後還有工程驗證階段，將取決於產品的複雜程度，工程驗證期最多持續9 個月。但鑑於Apple Glass 需要克服大量的技術難題，因此還需要一段時間才能正式推出。

另根據早前的爆料消息指， Apple可能會在2023年推出一款產品的代號為N421的AR 眼鏡，估計為Apple Glass。不過一切還有待官方公布確認。

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責任編輯：張寶燕

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