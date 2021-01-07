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【美國制裁】美國國務院據報將發指示 促美投資者嚴守中資股禁令

股市 12:04 2021/01/07

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美國國務院據報將發指示 促美投資者嚴守中資企禁令

美國對中國制裁未止，外電引述文件及數名知情人士指，美國國務院計劃最快周三發布便覽（fact sheet），敦促美國投資者遵守禁止投資與中國軍方有關企業的行政命令。有關指示強調所有行政總裁及董事會成員有法律責任執行指令，並完全合規。

美國政府考慮禁止美國人投資騰訊及阿里巴巴，詳情看【下一頁】

圖看美國制裁中資企業

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美國國務院對此拒絕回應，僅稱將繼續與財政部、國防部及其他機構合作，執行行政命令，以應對向軍方控制中國公司提供資金的證券投資，所帶來的威脅。

特朗普簽令禁支付寶、微信支付等與美國交易，詳看【下一頁】

美國總統特朗普於去年11月發布行政命令，禁止美國投資於被列入與軍方有關聯的中方企業，禁令將於今年11月正式生效。現時有35間中國企業已列入黑名單。

彭博指三桶油或成下一除牌目標，詳情看【下一頁】

各大指數相繼剔除不同中資股

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因應禁令，多間國際指數公司將相關股份剔除，包括富時羅素、納指、MSCI等，有證券交易所亦宣布股份除牌。紐約證券交易所NYSE兩度改口後，最終要求三大中資電訊公司除牌。而標普道瓊斯指數公司表示，將於下周一（11日）在旗下指數剔除中移動 （00941）  、中國聯通 （00762） 及中國電信 （00728） 的美國預託證券（ADR）。

相關文章：

【美國制裁】標普道瓊斯：下周一從指數剔除中移動、聯通及中電信ADR

【美國制裁】富時羅素周四起再從全球股票指數剔出3中資股　中芯、聯通、南京熊貓上榜　

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編輯：袁諾曦

香港股票 美國國務院
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