【美國制裁】美國國務院據報將發指示 促美投資者嚴守中資股禁令

▲ 美國國務院據報將發指示 促美投資者嚴守中資企禁令

美國對中國制裁未止，外電引述文件及數名知情人士指，美國國務院計劃最快周三發布便覽（fact sheet），敦促美國投資者遵守禁止投資與中國軍方有關企業的行政命令。有關指示強調所有行政總裁及董事會成員有法律責任執行指令，並完全合規。

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圖看美國制裁中資企業

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美國國務院對此拒絕回應，僅稱將繼續與財政部、國防部及其他機構合作，執行行政命令，以應對向軍方控制中國公司提供資金的證券投資，所帶來的威脅。

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美國總統特朗普於去年11月發布行政命令，禁止美國投資於被列入與軍方有關聯的中方企業，禁令將於今年11月正式生效。現時有35間中國企業已列入黑名單。

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各大指數相繼剔除不同中資股

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因應禁令，多間國際指數公司將相關股份剔除，包括富時羅素、納指、MSCI等，有證券交易所亦宣布股份除牌。紐約證券交易所NYSE兩度改口後，最終要求三大中資電訊公司除牌。而標普道瓊斯指數公司表示，將於下周一（11日）在旗下指數剔除中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 及中國電信 （00728） 的美國預託證券（ADR）。

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編輯：袁諾曦