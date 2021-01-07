【美國大選】拜登斥闖國會示威者為「暴徒」 籲特朗普制止

美國於當地時間周三（6日）召開國會會議確認美國新一任總統人選。但一批美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者闖入華盛頓國會大樓，與警方爆發衝突並造成傷亡。美國總統候選人拜登（Joe Biden）發表講話，稱特朗普支持者為「暴徒」（rioters），並嚴厲譴責闖入國會的暴力行為。

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拜登批評數百名特朗普支持者闖入國會大樓，企圖阻礙國會確認美國總統大選結果，令美國的民主受到前所未有的衝擊，強調製造國會大樓混亂的部分示威者不代表全美國人，呼籲華盛頓執法部門盡快制止。

拜登同時要求特朗普發表公開聲明，命令暴力分子立即離開國會大樓，結束這場佔領國會的野蠻行徑。

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特朗普於拜登發布講話後幾分鐘於Twitter上載影片，雖然堅稱美國大選出現欺詐行為，但呼籲示威者保持和平，希望他們結束集會回家。但Twitter其後刪除了特朗普發布的帖文，並封鎖特朗普的賬戶12小時。Facebook和YouTube也刪除了特朗普發布的同一段影片。

責任編輯：郭麗明