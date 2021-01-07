李小加一度傳加盟 香港數字資產交易所 內媒及後撤有關報道

內媒《證券時報》報道，前港交所行政總裁李小加可能會加入由多位港交所（00388）前高層所創立的「香港數字資產交易所」（HKbitEX），但有關消息目前尚未確實。及後《證券時報》亦已刪除有關報道。

李小加辭任港交所行政總裁後， 獲委任為港交所的董事會高級顧問。他早前曾指，離任後亦不會離開香港，因他早已視香港為家，而且預告會留在金融行業。



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HKbitEX由曾效力港交所的高寒於2019年創立，近期有多名港交所前高層加入。在7位管理層中，有3位曾任港交所要職，包括前上市審查組聯席主管史琳就於該機構出任首席開發總監。



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HKbitEX於去年12月宣布，完成由安領國際 （01410）子公司和韓華資產（Hanwha Asset Management）領投的A2輪融資，獲1000萬美元。本輪跟投HKbitEX的機構包括現有投資者德鼎創新基金（Draper Dragon Innovation Fund III）、建峰資本管理（QBN Capital），聯想創投，領渢資本以及Algorand。

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