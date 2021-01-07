【2021展望】大和：疫苗提供樂觀預期升中國今年經濟增長預測至7.5%　中美不明朗因素仍多

▲ 大和資本市場首席經濟師賴志文指出，發展有效的免疫群對於亞洲許多國家而言，仍然非常具有挑戰性。

各國的新冠疫苗相繼面世，投資者樂觀情緒回歸。大和資本市場首席經濟師賴志文發表報告指出，疫苗提供了樂觀的理由，但發展有效的免疫群對於亞洲許多國家而言，仍然非常具有挑戰性。另外，候任美國總統拜登雖然可能會重啟貿易談判，然而目前重心已轉移到直接制裁及金融戰。這些都成為今年不明朗因素。

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部分國家預期今年初可廣泛接種新冠疫苗，為全球強勁復甦的前景提供支持。大和亦提高今年中國及亞洲（撇除日）GDP增長預測，由此前預計分別增長6.5%及5.7%，升至7.5%及5.9%。不過，大和同時指出，目前疫苗生產速度尚不確定，另外新型病毒株的出現可能會延遲取消很多現有旅行和社會限制的計劃。

逐險週期持續性難料

大和又指，美國聯儲局在2月及3月大刀闊斧的政策轉變﹐引發新的逐險（Risk on）週期。上一個逐險週期持續10至13個月，而今個週期已持續了10個月，大和坦言不肯定今次逐險週期可以維持多久，但預期逐險週期突然結束可能會使美元急劇上漲。

中美關係方面，大和指出，相對現任總統特朗普，拜登的政策彈性料較大，新政府在貿易和關稅的問題上可能會少一些麻煩，對與中國脫鈎的興趣可能也較少，但目前重心已轉移到直接制裁及金融戰。即使拜登上場，扭轉的空間相信亦有限。

大和同時指出，在「雙循環」減少進口和對外支出下，在岸人民幣滙價受支持。然而，美國潛在進一步制裁和財務措施將對中國不利。潛在制裁措施包括對香港銀行實施次輪制裁；或直接針對試圖在離岸市場籌集美元資金的中國公司進行制裁。

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編輯：吳敏芳