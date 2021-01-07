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【防疫抗疫基金】限聚令下健身中心停業　資助計劃明日接受申請（附申請表格連結）

商業 11:41 2021/01/07

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新一輪「防疫抗疫基金」下的「健身中心資助計劃」，明日（1月8日）開始接受申請。（資料圖片）

限聚令暫時持續至本月20日。新一輪「防疫抗疫基金」下的「健身中心資助計劃」，明日（1月8日）開始接受申請。旨在為被指令在去年12月10日起關閉的健身中心，提供一筆過10萬元資助，紓緩現金流轉壓力和財政負擔。

民政事務局委託中國香港體適能總會協助推行計劃。計劃截止申請日期為2月8日。申請的審核工作會於申請期內同步展開，政府會因應申請人提交的所有資料考慮。申請人若要避免延誤審批，須確保所提交資料的準確性。

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申請資格：
在香港擁有固定地址及獨立營運的健身中心。
主要及實質業務為在該處所提供運動器械或器材，以供使用並改善體能，包括健體、舞蹈、瑜伽、普拉提或伸展運動及武術，提供建議、指導、訓練或協助。
計劃的申請表格及指引可於民政事務局網頁下戴。

【拍住上】「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃　最多可獲15萬資助額

責任編輯：馬意文

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