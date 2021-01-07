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【美國大選】特朗普粉絲闖國會 約翰遜：場面可恥

環球社會熱點 12:17 2021/01/07

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美國大選結果塵埃落定，美國國會周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，支持美國總統特朗普的示威者闖入華盛頓國會山莊，特朗普示威者更與警察爆發衝突。美國國會混亂狀況引來多國政治領袖批評，英國首相約翰遜更直言，特朗普的示威者衝入國會的場面「可恥」。

示威者響應呼籲現任總統特朗普（Donald Trump）呼籲，前往華盛頓集會及示威，在確認投票結果之際一度闖入國會。警察一度在國會釋放催淚彈，衝突更造成一名示威者死亡。

中槍身亡女「侵粉」為前空軍 服役14年後退伍 【下一頁】

國會事件引來多國政治領袖關注。特朗普朋友、英國改革黨（前稱脫歐黨）的黨魁法拉奇（Nigel Farage） 亦形容事件恐怖。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示美國國會的衝突場面可恥，認為美國代表著世界的民主，現時應該和平有秩序地進行權利交接。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示關注華盛頓正在發生的事件，認為暴力和行使民主與自由的權利並不相容。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron） 周四（7日）早上用英法雙語在社交媒體表示，相信民主的力量，亦相信美國的民主，在華盛頓發生的事件絕對不代表美國。

責任編輯：李俊儀

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