  • 17°C
香港時間 : 2021107日 (四) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】特朗普選舉帖文被刪 社交媒體急封鎖賬戶

環球政治 11:54 2021/01/07

分享：

特朗普於社交媒體發表3則關於美國大選的帖文遭刪除，特朗普的賬戶更遭到緊急封鎖。

美國大選結果塵埃落定，美國國會於當地周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。有大量支持美國總統特朗普的示威者就美國大選結果於華盛頓示威，更衝擊美國國會。特朗普於社交媒體發表3則關於美國大選的帖文遭刪除，特朗普的賬戶更遭到緊急封鎖。

【美國大選】特朗普支持者闖入國會 一名女子中槍身亡 【下一頁】

【美國大選】特朗普叫支持者和平回家 停止衝擊國會 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）於華盛頓示威期間多次於社交媒體發文，包括發布影片呼籲示威者和平回家，並再次提到美國大選結果被偷竊。Twitter起初禁止用戶轉發或回覆特朗普的帖文，並於帖文下添加標籤，指帖文有關選舉欺詐的指控存在爭議。

但Twitter其後刪除了特朗普發布的3則帖文，並封鎖特朗普的賬戶12小時。Twitter更警告如特朗普進一步違反平台守則，其賬戶將會遭到永久停用。

Facebook和YouTube也刪除了特朗普發布的同一段影片。Facebook更表示由於特朗普違反平台政策，封鎖特朗普的賬戶24小時。

Facebook副總裁羅森（Guy Rosen）表示，Facebook認為影片會增長而非減少暴力，因此決定刪除影片。Facebook強調國會的暴力示威是一種恥辱，Facebook禁止在平台上煽動暴力，也正積極審查和刪除任何違反這些規則的內容。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】中槍身亡女侵粉為前空軍 「遺願」想彭斯下台
今日
【美國大選】中槍身亡女侵粉為前空軍 「遺願」想彭斯下台
【美國大選】共和黨內鬨 麥康奈爾斥阻拜登當選將損害美國
今日
【美國大選】共和黨內鬨 麥康奈爾斥阻拜登當選將損害美國
【美國大選】彭斯稱無權阻拜登當選 特朗普怒斥：你無勇氣
今日
【美國大選】彭斯稱無權阻拜登當選 特朗普怒斥：你無勇氣
【美國大選】特朗普叫支持者和平回家 停止衝擊國會
今日
【美國大選】特朗普叫支持者和平回家 停止衝擊國會
【美國大選】特朗普支持者闖入國會 一名女子中槍身亡
今日
【美國大選】特朗普支持者闖入國會 一名女子中槍身亡
選舉 請願示威 總統大選 特朗普 媒體 美國 Facebook Twitter 美國國會

上一篇文章

【美國大選】拜登斥闖國會示威者為「暴徒」 籲特朗普制止

下一篇文章

【美國大選】中槍身亡女侵粉為前空軍 「遺願」想彭斯下台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果
【美國大選】特朗普：我與彭斯也同意 他有權阻止確認結果
【美國大選】特朗普任期last day 據報飛往蘇格蘭渡過
【美國大選】特朗普任期last day 據報飛往蘇格蘭渡過
【美國大選】特朗普據報赴蘇格蘭避世 惟料遭拒入境
【美國大選】特朗普據報赴蘇格蘭避世 惟料遭拒入境
【美國大選】彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任
【美國大選】彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任
新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間12:00）
【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪
【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪