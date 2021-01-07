【美國大選】特朗普選舉帖文被刪 社交媒體急封鎖賬戶

▲ 特朗普於社交媒體發表3則關於美國大選的帖文遭刪除，特朗普的賬戶更遭到緊急封鎖。

美國大選結果塵埃落定，美國國會於當地周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果。有大量支持美國總統特朗普的示威者就美國大選結果於華盛頓示威，更衝擊美國國會。特朗普於社交媒體發表3則關於美國大選的帖文遭刪除，特朗普的賬戶更遭到緊急封鎖。

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特朗普（Donald Trump）於華盛頓示威期間多次於社交媒體發文，包括發布影片呼籲示威者和平回家，並再次提到美國大選結果被偷竊。Twitter起初禁止用戶轉發或回覆特朗普的帖文，並於帖文下添加標籤，指帖文有關選舉欺詐的指控存在爭議。

但Twitter其後刪除了特朗普發布的3則帖文，並封鎖特朗普的賬戶12小時。Twitter更警告如特朗普進一步違反平台守則，其賬戶將會遭到永久停用。

Facebook和YouTube也刪除了特朗普發布的同一段影片。Facebook更表示由於特朗普違反平台政策，封鎖特朗普的賬戶24小時。

Facebook副總裁羅森（Guy Rosen）表示，Facebook認為影片會增長而非減少暴力，因此決定刪除影片。Facebook強調國會的暴力示威是一種恥辱，Facebook禁止在平台上煽動暴力，也正積極審查和刪除任何違反這些規則的內容。

責任編輯：鄭錦玲