【美國大選】中槍身亡女侵粉為前空軍 「遺願」想彭斯下台

美國大選結果塵埃落定，美國國會周三（6日）下午舉行特別聯席會議，大批支持美國總統特朗普的示威者突然闖入美國國會，衝突期間一名女子中槍身亡。有美媒報道指，該名中槍身亡的女示威者是前美國空軍巴比特（Ashli Babbit）。巴比特身亡前在Twitter轉發一篇，要求美國副總統彭斯辭職，並以叛國罪起訴彭斯的文章。

《紐約郵報》報道指出，巴比特在空軍服役14年後退伍，在加州聖地牙哥結婚後長居於該地。巴比特特意從加州遠道而來，在華盛頓參與特朗普支持者集會。

報道指，巴比特明顯是被國會內的警察開槍擊中，巴比特送院後兩小時證實不治。

特朗普支持者闖入國會 一名女子中槍身亡 【下一頁】

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在特朗普支持者集會開始前的數個小時，巴比特在Twitter轉發一篇文章，文章標題為「在今天國會聯席會議前的必做清單」（MUST BE DONE LIST before Congress meets today）。

文章內容包括：「彭斯必須辭職，之後需被以叛國罪起訴」（Mike Pence must resign & thereafter be charged with TREASON）以及「首席大法官羅伯茨必須辭職」（Chief Justice John Roberts must RESIGN）

責任編輯：林嘉莉