【美國大選】中槍身亡女侵粉為前空軍 「遺願」想彭斯下台

美國大選結果塵埃落定,美國國會周三(6日)下午舉行特別聯席會議,大批支持美國總統特朗普的示威者突然闖入美國國會,衝突期間一名女子中槍身亡。有美媒報道指,該名中槍身亡的女示威者是前美國空軍巴比特(Ashli Babbit)。巴比特身亡前在Twitter轉發一篇,要求美國副總統彭斯辭職,並以叛國罪起訴彭斯的文章。

《紐約郵報》報道指出,巴比特在空軍服役14年後退伍,在加州聖地牙哥結婚後長居於該地。巴比特特意從加州遠道而來,在華盛頓參與特朗普支持者集會。

報道指,巴比特明顯是被國會內的警察開槍擊中,巴比特送院後兩小時證實不治。

在特朗普支持者集會開始前的數個小時,巴比特在Twitter轉發一篇文章,文章標題為「在今天國會聯席會議前的必做清單」(MUST BE DONE LIST before Congress meets today)。

文章內容包括:「彭斯必須辭職,之後需被以叛國罪起訴」(Mike Pence must resign & thereafter be charged with TREASON)以及「首席大法官羅伯茨必須辭職」(Chief Justice John Roberts must RESIGN)

責任編輯:林嘉莉